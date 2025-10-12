Titular do Chile contra o Peru, Tapia deve se reapresentar nesta segunda-feira ao São Paulo

Gonzalo Tapia deve se reapresentar nesta segunda-feira ao São Paulo após defender a seleção chilena no amistoso contra o Peru, na última sexta-feira, em Santiago.

O atacante tricolor foi titular do Chile na partida, atuando durante os 90 minutos e contribuindo para a vitória por 2 a 1.

Como a seleção chilena não disputará um segundo amistoso nesta data FIFA de outubro, Tapia está livre para voltar ao Brasil e reiniciar o trabalho com o elenco são-paulino.

O técnico Hernán Crespo concedeu folga aos seus jogadores neste domingo. Portanto, Tapia terá mais tempo para regressar à capital paulista depois de defender a seleção chilena.

O atacante, aliás, deverá ser o único dos são-paulinos convocados por suas respectivas seleções a reforçar a equipe contra o Grêmio, na próxima quinta-feira, em Porto Alegre, pelo Brasileirão.

Bobadilla está com a seleção paraguaia na Ásia, onde enfrentou o Japão e terá pela frente a Coreia do Sul na próxima terça-feira. Já Nahuel Ferraresi foi chamado para defender a seleção venezuelana nos amistosos contra Belize e Argentina, nos EUA.

Por causa da longa viagem de ambos para voltar ao Brasil, a tendência é que Bobadilla e Ferraresi fiquem de fora do duelo com o Grêmio, até porque há a chance de eles sequer retornarem à capital paulista antes de o elenco embarcar para Porto Alegre.