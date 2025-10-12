Tênis: Primos disparam no ranking após Xangai e Fonseca perde posições

A inesperada final entre os primos Valentin Vacherot (MON) e Arthur Rinderknech (FRA) no Masters 1000 de Xangai impactou até o brasileiro João Fonseca, que perdeu duas posições no ranking da ATP.

O que aconteceu

Valentin Vacherot, campeão do torneio como número 204 do mundo, somou 1020 pontos com o título, subindo 164 posições. No ranking que será consolidado amanhã, ele será o 40º colocado.

Já o vice-campeão Arthur Rinderknech, que começou a competição como número 54 do ranking, somou 620 pontos, escalando 26 postos. O tenista francês assumirá a 28ª colocação.

Assim, João Fonseca, que não disputou o torneio na China, foi ultrapassado por ambos. O brasileiro de 19 anos deixará a 43ª posição para ser o 45º.

Fonseca pode recuperar posições na próxima semana, quando disputa o ATP 250 de Bruxelas. Na Bélgica, o brasileiro será cabeça de chave em um torneio deste nível pela primeira vez na carreira.

Na estreia, João Fonseca encara o holandês Botic van de Zandschulp (86). Na única vez que os dois se enfrentaram no circuito, o brasileiro venceu, em 2024, na Copa Davis