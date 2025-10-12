Topo

Stephan Barcha, com Chantily JMen, fatura o GP Agromen

12/10/2025 15h52

Neste sábado, aconteceu o GP Agromen, a 1.55/1.60m, pelo Concurso de Salto Nacional 5* no Haras Agromen. Sagrou-se campeão o cavaleiro olímpico e atual campeão pan-americano Stephan Barcha com Chantily JMen, BH de 14 anos, dupla que também venceu a qualificatória do GP.

Dos 30 conjuntos a postos, 12 - conforme a regra - foram para a 2ª volta do GP, válido pela 10ª de 11 etapas do ranking brasileiro Senior Top.

Dois haviam virado sem faltas e outros quatro com apenas um derrube, entre eles, José Roberto Reynoso Fernandez Filho, apresentando Cornet Shot JMen, BH de 8 anos, que imprimiu boa velocidade e, sem faltas, em 48s12 assumiu a liderança da competição.

Ao final, Stephan com Chantily JMen, que vinha sem faltas e foi o antepenúltimo conjunto em pista, cometeu um derrube no obstáculo n.º 3 e, sem perder tempo, logo acelerou o ritmo, fechando em 47s68, resultado que veio a lhe garantir a vitória e a liderança do ranking brasileiro Senior Top.

Em 3º lugar, chegou Guilherme Foroni apresentando Casella Blanca JMen, BH de 12 anos e mais um produto de criação da casa, com apenas uma falta da 1ª passagem e percurso limpo no 2º, em ritmo cauteloso, 53s01.

Na contagem do ranking brasileiro Senior Top, Stephan reassumiu a liderança após 10 e 11 etapas. Raphael Machado Leite é o vice-líder e José Reynoso vem em 3º. A grande final do ranking acontece no Internacional do 87º Aniversário da Sociedade Hípica Brasileira, entre 17 e 23/11, no Rio de Janeiro.

