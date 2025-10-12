Sesi Bauru ganha título paulista de vôlei e mira disputa da Supercopa

O Sesi Vôlei Bauru conquistou neste sábado (11) o título do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei 2025, ao vencer o Paulistano Barueri Volleyball Club por 3 sets a 0 (25/21, 25/22 e 25/19), na Arena Paulo Skaf, em Bauru. Com o resultado, a equipe comandada por Henrique Modenesi fechou a série final e garantiu o tricampeonato estadual, repetindo os feitos de 2018 e 2022, em uma campanha invicta.
Superioridade em quadra
Após um confronto equilibrado no primeiro jogo, definido apenas no tiebreak, o Sesi mostrou domínio total na segunda partida, reagindo aos bons inícios do Paulistano e impondo força no saque, bloqueio e contra-ataques. O triunfo confirma o excelente momento da equipe, que agora volta as atenções para a Supercopa 2025, contra o Osasco São Cristóvão Saúde, no dia 18 de outubro, em Campo Grande (MS).
O Paulistano Barueri também encerrou o torneio em alta, tendo eliminado o Osasco na semifinal e valorizado a decisão com boas atuações.
Sesi: destaques da conquista
O elenco campeão do Sesi contou com nomes como Dani Lins, Léia, Nia Reed, Mayany, Kasiely e Amanda Mutuano, entre outras atletas que contribuíram para a campanha perfeita no Paulista.