Seleção treina com Hugo Souza no gol e desembarca em Tóquio para amistoso

12/10/2025 09h55

Dando sequência na preparação para o último amistoso desta data Fifa, contra o Japão, a Seleção Brasileira treinou em Seul na madrugada deste domingo e, logo em seguida, viajou até Tóquio, onde enfrentará os donos da casa na próxima terça-feira, a partir das 7h30 (de Brasília).

Uma das mudanças prometidas por Carlo Ancelotti deve ser cumprida: Hugo Souza deve ser o titular da Seleção contra o Japão. No restante, o treinador italiano ainda não esboçou grandes mudanças em comparação com a equipe que iniciou a goleada contra a Coreia do Sul, na sexta-feira.

A programação

Ainda neste domingo, a Seleção Brasileira deixou Seul após uma semana, em voo fretado para Tóquio. Após a vitória de sexta-feira contra a Coreia, os jogadores tiveram folga para conhecer a capital no sábado. Na segunda, o Brasil ainda fará uma última atividade antes do jogo de terça.

O amistoso entre Brasil e Japão é nesta terça-feira, às 7h30 (de Brasília), no Ajinomoto Stadium, em Tóquio, em amistoso visando a preparação para a Copa do Mundo. Na última sexta, os japoneses empataram por 2 a 2 com o Paraguai, na cidade de Osaka.

