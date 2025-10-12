São Paulo perde do Deportivo Cali e se despede da Libertadores feminina nas quartas

O São Paulo não conseguiu avançar à semifinal da Copa Libertadores feminina e foi eliminado pelo Deportivo Cali na noite deste domingo. O duelo, válido pelas quartas de final da competição, terminou com vitória da equipe colombiana por 2 a 0, no Estádio Nuevo Francisco Urbano, na Argentina.

María Marquínez, na etapa inicial, e Paola García, no segundo tempo, marcaram para o Deportivo Cali e garantiram a classificação colombiana.

Situação na Libertadores feminina

Com a vitória, o Deportivo Cali avançou às semifinais da Libertadores feminina e terá pela frente o Colo Colo, que bateu o Libertad por 1 a 0. A bola rola no Estádio Nuevo Francisco Urbano, às 16h (de Brasília), desta quarta-feira.

Já o São Paulo encerrou sua participação no torneio continental após uma campanha com duas vitórias e uma derrota na fase de grupos e a eliminação nas quartas de final.

? Resumo do jogo

?? DEPORTIVO CALI 2 x 0 SÃO PAULO ??

? Competição: Copa Libertadores feminina - quartas de final



?? Local: Estádio Nuevo Francisco Urbano, Argentina



? Data: 12 de outubro de 2025 (domingo)



? Horário: 20h (de Brasília)

Gols



? María Marquínez (33? do 1ºT, Deportivo Cali)



? Paola García (18? do 2ºT, Deportivo Cali)

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

O São Paulo começou dominando a posse de bola e pressionando a saída do Deportivo Cali, rondando a área colombiana com cruzamentos e finalizações. Apesar do volume ofensivo, quem criou as melhores chances foi o time colombiano. Após falha na marcação do São Paulo, María Marquínez recebeu a bola sozinha dentro da área e abriu o placar para o Deportivo Cali aos 34 minutos, resultado que se manteve até o intervalo.

Segundo tempo

Na etapa final, o Deportivo Cali ampliou a vantagem com gol de Paola García aos 18 minutos, após pênalti marcado a favor da equipe colombiana por toque de mão de Carol Gil. O São Paulo tentou reagir com cruzamentos e finalizações de Crivelari, Bia e Darlene, mas encontrou dificuldade diante da sólida defesa colombiana.

Próximos jogos

Deportivo Cali

Colo Colo x Deportivo Cali (semifinal da Libertadores feminina)



Data e horário: 16/10 (quarta-feira), às 16h



Local: Estádio Nuevo Francisco Urbano

São Paulo

Corinthians x São Paulo (Campeonato Paulista feminino)



Data e horário: 02/11 (domingo), horário a ser definido pela Federação Paulista



Local: Fazendinha