São Paulo ganha domingo de folga em meio à preparação para pegar o Grêmio

O elenco do São Paulo ganhou o domingo de folga do técnico Hernán Crespo em meio à preparação para enfrentar o Grêmio, na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro.

Os atletas tricolores se reapresentarão nesta segunda-feira, pela manhã, no CT da Barra Funda para iniciar a reta final de preparação para o próximo compromisso na temporada.

O São Paulo vem tendo 11 dias sem jogos para descansar e se preparar para a reta final do ano, em que o objetivo será conquistar uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

Por causa do longo período, o elenco já havia recebido uma folga tripla após a derrota polêmica no clássico contra o Palmeiras, no Morumbis, no último domingo.

Essa será a última folga dos jogadores antes do confronto com o Grêmio. A partir de segunda-feira, o técnico Hernán Crespo comandará mais três atividades antes de a delegação embarcar para Porto Alegre.

Logo na sequência, o Tricolor terá pela frente a partida contra o Mirassol, no domingo, às 18h30 (de Brasília), no Maião. Será a segunda partida consecutiva do São Paulo fora de casa e, por causa do deslocamento, o elenco não vai dispor de muito tempo para treinamento.