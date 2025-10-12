Topo

Esporte

São Paulo ganha domingo de folga em meio à preparação para pegar o Grêmio

12/10/2025 05h00

O elenco do São Paulo ganhou o domingo de folga do técnico Hernán Crespo em meio à preparação para enfrentar o Grêmio, na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro.

Os atletas tricolores se reapresentarão nesta segunda-feira, pela manhã, no CT da Barra Funda para iniciar a reta final de preparação para o próximo compromisso na temporada.

O São Paulo vem tendo 11 dias sem jogos para descansar e se preparar para a reta final do ano, em que o objetivo será conquistar uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

Por causa do longo período, o elenco já havia recebido uma folga tripla após a derrota polêmica no clássico contra o Palmeiras, no Morumbis, no último domingo.

Essa será a última folga dos jogadores antes do confronto com o Grêmio. A partir de segunda-feira, o técnico Hernán Crespo comandará mais três atividades antes de a delegação embarcar para Porto Alegre.

Logo na sequência, o Tricolor terá pela frente a partida contra o Mirassol, no domingo, às 18h30 (de Brasília), no Maião. Será a segunda partida consecutiva do São Paulo fora de casa e, por causa do deslocamento, o elenco não vai dispor de muito tempo para treinamento.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Alex Poatan incendeia público brasileiro com provocação a Ankalaev

Artilheiro do Corinthians, Yuri Alberto pode tornar Santos maior vítima da carreira

Luiz Gustavo pode aproveitar desfalque de volantes para ganhar espaço no São Paulo

Torcedor mirim do XV viaja mais de 500 km para ver ídolo Reynaldo, que se emociona: "Nunca vou esquecer"

Fora desde agosto, meia do Santos vive expectativa de estrear com Vojvoda em clássico

São Paulo avalia mandar mais jogos na Vila Belmiro ainda em 2025

O que 'lendas' da Itália pensam sobre Ancelotti na seleção brasileira

Entre glórias e dívidas, John Textor vive saga no comando do Botafogo

Lutador vai ministrar culto em igreja horas após vencer combate no UFC Rio

Fla justifica preço mínimo de R$ 350 contra Racing como 'final comercial'

Biquíni e churrasco: Brasileiros da Liga Saudita vivem em 'oásis' de luxo