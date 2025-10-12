Topo

São Paulo avalia mandar mais jogos na Vila Belmiro ainda em 2025

O São Paulo estuda realocar mais jogos na Vila Belmiro, além das duas partidas já anunciadas — contra Flamengo e Red Bull Bragantino.

O que aconteceu

Segundo apurou o UOL, o Tricolor fez novo contato com o Santos para sondar a possibilidade de mandar mais jogos na Baixada Santista ao longo da temporada.

Um dos confrontos cotados para deixar o Morumbis é contra o Juventude, hoje previsto para o fim de semana de 22 e 23 de novembro.

O estádio são-paulino será ocupado pelo show de retorno da banda britânica Oasis nessas mesmas datas. Fontes afirmam, porém, que o clube ainda aguarda a confirmação oficial da CBF antes de definir a mudança.

Na última semana, o Tricolor anunciou que jogará as partidas contra Flamengo e Red Bull Bragantino em Santos. Elas estão marcadas para os dias 5 e 8 de novembro.

A parceria entre São Paulo e Santos vem sendo fortalecida desde o ano passado. A ideia é que o Peixe utilize o Morumbis para pontualmente sediar jogos para mais torcedores e na capital, enquanto o São Paulo ganha a Vila Belmiro como "segunda casa" em períodos de shows ou eventos no seu estádio.

Neste Brasileirão, o Santos atuou duas vezes no Morumbis: venceu o Juventude por 3 a 1 e sofreu goleada por 6 a 0 do Vasco, ambas em agosto.

