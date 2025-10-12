Topo

Ronaldinho Gaúcho celebra o Dia das Crianças com mensagem sobre sonhos e alegria

12/10/2025 09h56

O ex-craque Ronaldinho Gaúcho usou as redes sociais neste domingo (12) para publicar uma homenagem especial ao Dia das Crianças, relembrando a infância simples e o amor pelo futebol que marcaram o início de sua trajetória vitoriosa.

Em tom nostálgico e cheio de afeto, o ídolo brasileiro destacou a importância de manter o sorriso e a vontade de sonhar, mesmo com o passar dos anos.

"Quando eu era piá eu só queria jogar bola, nem pensava muito no futuro... só queria ser feliz. A vida vai passando e a gente vai aprendendo que o segredo é esse mesmo: não perder o sorriso, nem a vontade de sonhar. A bola é o melhor brinquedo que eu poderia ter recebido... um feliz Dia das Crianças pra todo mundo que ainda tem esse brilho no olhar!", escreveu Ronaldinho.

Ronaldinho Gaúcho: sucesso no futebol

Considerado um dos maiores talentos da história do futebol, Ronaldinho foi duas vezes melhor do mundo, em 2004 e 2005. Ele defendeu equipes importantes como Grêmio, PSG, Barcelona, Milan, Flamengo, Atlético-MG e Fluminense, além de ser campeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002.

