Topo

Esporte

Rincón tem edema muscular na panturrilha e pode desfalcar o Santos

Tomás Rincón, do Santos - Raul Baretta/Santos FC
Tomás Rincón, do Santos Imagem: Raul Baretta/Santos FC

12/10/2025 12h25

O Santos pode perder uma peça importante nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Peixe confirmou que o volante Tomás Rincón passou por exames e teve detectado um edema muscular na panturrilha esquerda. Assim, o venezuelano vira dúvida para o clássico contra o Corinthians nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

Rincón deixou o treino do Santos na última sexta-feira com um forte incômodo no local. Após exames, foi indicado a lesão e ele pode desfalcar o Peixe nas próximas rodadas, embora o time da Baixada não tenha divulgado um prazo de recuperação. Ele já iniciou o tratamento na fisioterapia do clube.

Relacionadas

São Paulo avalia mandar mais jogos na Vila Belmiro ainda em 2025

Padre, ele é árbitro oficial de futebol e celebra missas: 'Rotina insana'

Baixas e retornos

Embora seja reserva desde a chegada de Vojvoda, Rincón se destaca pela liderança junto ao elenco. Agora, o venezuelano se junta a Neymar no departamento médico do Santos, que praticamente ficou vazio nesta data Fifa de outubro.

Neste período sem jogos, o técnico Juan Pablo Vojvoda teve boas notícias e voltou a contar com alguns jogadores, como Mayke e Gabriel Bontempo, nos treinamentos diários com bola. Além disso, o treinador argentino presenciou a evolução de Victor Hugo para a transição física. Os três devem estar à disposição contra o Corinthians.

Fotos: Raul Baretta / Santos FC.

  • Com 28 pontos conquistados após 26 jogos, o Santos está perto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Atualmente o Peixe está no 16º lugar, com três pontos a mais que o 17º colocado Vitória, equipe que abre o Z-4.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Brasileira do Benfica tem traumatismo craniano em jogo do Português

Orlando Luz e Demoliner conquistam o Challenger 125 de Valência

Davide Ancelotti prepara mudanças no Botafogo contra o Flamengo

Eliminatórias Europeias da Copa 2026: confira a classificação

Seleção brasileira chega a Tóquio, e Ancelotti prepara Hugo Souza no gol contra o Japão

Flamengo mira renovação com Filipe Luís apesar de interesse europeu

Vasco foca nos jogos e evita a matemática do Brasileirão

Rafael Cordeiro sela a paz entre Popó e Werdum após confusão Spaten Fight Night 2

Fluminense busca alcançar marca de 100 gols na temporada

Vacherot sobe 164 posições com taça em Xangai e fatura o dobro da premiação de toda a carreira

Pepê celebra 200 jogos pelo Porto e mira entrar no top-50 do clube