Rincón tem edema muscular na panturrilha e pode desfalcar o Santos

O Santos pode perder uma peça importante nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Peixe confirmou que o volante Tomás Rincón passou por exames e teve detectado um edema muscular na panturrilha esquerda. Assim, o venezuelano vira dúvida para o clássico contra o Corinthians nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

Rincón deixou o treino do Santos na última sexta-feira com um forte incômodo no local. Após exames, foi indicado a lesão e ele pode desfalcar o Peixe nas próximas rodadas, embora o time da Baixada não tenha divulgado um prazo de recuperação. Ele já iniciou o tratamento na fisioterapia do clube.

Baixas e retornos

Embora seja reserva desde a chegada de Vojvoda, Rincón se destaca pela liderança junto ao elenco. Agora, o venezuelano se junta a Neymar no departamento médico do Santos, que praticamente ficou vazio nesta data Fifa de outubro.

Neste período sem jogos, o técnico Juan Pablo Vojvoda teve boas notícias e voltou a contar com alguns jogadores, como Mayke e Gabriel Bontempo, nos treinamentos diários com bola. Além disso, o treinador argentino presenciou a evolução de Victor Hugo para a transição física. Os três devem estar à disposição contra o Corinthians.

Fotos: Raul Baretta / Santos FC.