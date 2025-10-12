Richarlyson, sobre sexualidade e apoio da família: 'Pode ser quem você é'

Topo

Richarlyson no quadro "Dança com Famosos", no Domingão com Huck - Reprodução/TV Globo
12/10/2025 21h44

O ex-jogador e comentarista Richarlyson se arriscou no Dança dos Famosos neste domingo e se emocionou ao falar mais uma vez sobre a sua sexualidade.

Richarlyson assumiu a faceta de "MC Belinha" e dançou de shortinho com estampa de tigre. Com direito a beijinho no ombro no fim da dança, ele se jogou no palco ao som de "Atenção", de Pedro Sampaio e Luísa Sonza, e "Atoladinha", do Bola de Fogo, ao lado de Monique Santos.

Quando eu resolvo falar sobre a minha sexualidade, em nenhum momento alguém dentro de casa apontou o dedo ou jogou uma pedra. Quando eu sou convidado para participar de um quadro tão importante, eu não posso entregar tudo. Eu tenho que entregar mais que tudo. Hoje eu mostrei que você pode ser quem você é, sim! Richarlyson, no Dança com Famosos

O ex-jogador foi elogiado por Luciano Hulk por sua coreografia que quebra preconceitos. Apesar da performance, ele ficou apenas com a quarta colocação e agora segue para a repescagem, que acontece no próximo domingo.

Multicampeão com o São Paulo e hoje comentarista do Grupo Globo, Richarlyson se declarou bissexual em 2022, tornando-se o primeiro jogador que atuou na Série A do Brasileiro e na seleção a falar sobre o tema abertamente.. A revelação foi feita durante entrevista ao podcast 'Nos Armários dos Vestiários'.

A vida inteira me perguntaram se sou gay. Eu já me relacionei com homem e já me relacionei com mulher também. Só que aí eu falo hoje aqui e daqui a pouco estará estampada a notícia: 'Richarlyson é bissexual'. E o meme já vem pronto. Dirão: 'Nossa, mas jura? Eu nem imaginava'. Cara, eu sou normal, eu tenho vontades e desejos. Já namorei homem, já namorei mulher, mas e aí? Vai fazer o quê? Nada Richarlyson, em entrevista ao podcast 'Nos Armários dos Vestiários', em 2022

A sexualidade de Richalyson virou debate público em junho de 2007, quando José Cyrillo Júnior, um dirigente do Palmeiras na época, insinuou em rede nacional que ele era gay. Ricky registrou uma queixa-crime contra o cartola, e ele se desculpou publicamente.

No entanto, Manoel Maximiniano Junqueira Filho, o juiz do caso, arquivou o processo alegando que não seriam aceitáveis homossexuais no futebol brasileiro porque prejudicaria o pensamento da equipe. Ele ainda citou na sentença que futebol era 'coisa de macho'.

Isso, sim, me deixou muito triste porque em nenhum momento eu senti que aquilo era uma coisa normal. Era uma coisa muito pejorativa. Isso foi muito ruim não só para mim. Ser homossexual não é demérito para ninguém, e no futebol não deveria ser um assunto tão polêmico. Nunca deixei que isso atrapalhasse o que eu quero para minha vida, não vai ser uma frase, uma palavra, uma discussão ou um cara babaca que tentou de forma vulgar maltratar uma classe? Pelo amor de Deus, quanto sofrimento tem na classe LGBTQIA+? Richarlyson, em entrevista ao podcast 'Nos Armários dos Vestiários', em 2022

Richarlyson, sobre sexualidade e apoio da família: 'Pode ser quem você é'

