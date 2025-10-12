Topo

Esporte

Rayssa Leal reage à eliminação em Paris e fala sobre saúde mental: 'Faço terapia'

Paris

12/10/2025 22h19

Fora da final da etapa de Paris da Liga Mundial de Skate Street (SLS), disputada neste fim de semana no complexo de Roland Garros, Rayssa Leal fez um desabafo nas redes sociais. A brasileira, dona de duas medalhas olímpicas, afirmou que evita falar sobre críticas e pressões, destacando a importância do cuidado emocional.

"Irrelevante falar sobre isso, não gosto. Faço terapia justamente para não me sentir mal com essas coisas. Fui lá e dei meu melhor, apesar de tudo que aconteceu. Nossa estratégia foi uma, e não iríamos mudar, porque não andamos de skate por título, e sim pelo skate", afirmou Rayssa em uma live no Instagram.

A maranhense de 17 anos, uma das principais referências do skate mundial, vinha de duas vitórias na temporada - em Miami e em Brasília - e chegou à etapa francesa como uma das favoritas ao título. No entanto, teve dificuldades na fase classificatória e acabou ficando fora da decisão.

Rayssa acertou apenas duas das cinco manobras que tentou em Paris, somando 15,9 pontos. A japonesa Aoi Uemura foi a grande campeã, seguida por Chloe Covell e Yumeka Oda, que completaram o pódio.

Mesmo com o resultado, a skatista destacou que o foco está em evoluir e manter o prazer em competir. "Não é sempre que as coisas acontecem como a gente quer, mas sigo feliz por fazer o que amo e por ter o apoio de tanta gente boa ao meu redor", acrescentou a atleta, que venceu 13 das 22 etapas da SLS.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Coritiba perde do Cuiabá e desperdiça chance de abrir seis pontos na liderança da Série B

Rayssa Leal reage à eliminação em Paris e fala sobre saúde mental: 'Faço terapia'

França supera Noruega e encara Marrocos na semi do Mundial sub-20

São Paulo perde do Deportivo Cali e se despede da Libertadores feminina nas quartas

São Paulo é punido por erros, perde e dá adeus à Libertadores Feminina

Richarlyson, sobre sexualidade e apoio da família: 'Pode ser quem você é'

Cafu crê em volta de Neymar à Seleção e dá conselho para Ancelotti visando a Copa

Vila Nova bate Amazonas com bola parada no fim do jogo e respira na Série B

Brasil conquista ouro, prata e bronze no segundo dia do Grand Prix de Lima de judô

Criciúma se reabilita, derrota o América-MG e dorme vice-líder da Série B

Criciúma vence América-MG e assume vice-liderança da Série B