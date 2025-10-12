Rayssa Leal reage à eliminação em Paris e fala sobre saúde mental: 'Faço terapia'

Fora da final da etapa de Paris da Liga Mundial de Skate Street (SLS), disputada neste fim de semana no complexo de Roland Garros, Rayssa Leal fez um desabafo nas redes sociais. A brasileira, dona de duas medalhas olímpicas, afirmou que evita falar sobre críticas e pressões, destacando a importância do cuidado emocional.

"Irrelevante falar sobre isso, não gosto. Faço terapia justamente para não me sentir mal com essas coisas. Fui lá e dei meu melhor, apesar de tudo que aconteceu. Nossa estratégia foi uma, e não iríamos mudar, porque não andamos de skate por título, e sim pelo skate", afirmou Rayssa em uma live no Instagram.

A maranhense de 17 anos, uma das principais referências do skate mundial, vinha de duas vitórias na temporada - em Miami e em Brasília - e chegou à etapa francesa como uma das favoritas ao título. No entanto, teve dificuldades na fase classificatória e acabou ficando fora da decisão.

Rayssa acertou apenas duas das cinco manobras que tentou em Paris, somando 15,9 pontos. A japonesa Aoi Uemura foi a grande campeã, seguida por Chloe Covell e Yumeka Oda, que completaram o pódio.

Mesmo com o resultado, a skatista destacou que o foco está em evoluir e manter o prazer em competir. "Não é sempre que as coisas acontecem como a gente quer, mas sigo feliz por fazer o que amo e por ter o apoio de tanta gente boa ao meu redor", acrescentou a atleta, que venceu 13 das 22 etapas da SLS.