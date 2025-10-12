Topo

Rafael Cordeiro sela a paz entre Popó e Werdum após confusão Spaten Fight Night 2

12/10/2025 13h12

Após a intensa confusão que tomou conta do ringue no Spaten Fight Night 2, o clima entre os ex-campeões Popó e Fabrício Werdum parece finalmente ter mudado. No último sábado (11), durante o UFC Rio, o treinador Rafael Cordeiro publicou em seu 'Instagram' um vídeo (clique aqui ou veja abaixo) simbólico no qual aparece ao lado dos dois atletas, colocando-os frente a frente e selando a reconciliação.

A imagem representa um novo capítulo após o episódio conturbado ocorrido no evento de boxe, quando o tetracampeão mundial enfrentou Wanderlei Silva e venceu por desclassificação. A decisão gerou revolta e culminou em uma briga generalizada. O momento mais crítico aconteceu quando Rafael Freitas, filho de Popó, desferiu um soco que nocauteou Wanderlei, o que provocou a reação imediata de Werdum, que partiu para cima do córner adversário.

Em outro registro, desta vez em formato de foto (clique aqui ou veja abaixo), Cordeiro apareceu novamente ao lado dos dois ícones do esporte. Na legenda, o treinador de Mike Tyson compartilhou uma reflexão sobre a importância das imagens dos ídolos.

"Em um país muitas vezes dividido por diferenças, ídolos têm o poder de unir pessoas em torno de uma admiração comum. Em suma, os ídolos não apenas representam a cultura nacional, mas também a moldam e a preservam, garantindo que suas essências continuem a ser celebradas e transmitidas para as futuras gerações. O que fazemos agora ecoa para a eternidade", escreveu.

Repercussão

A publicação teve ampla repercussão entre fãs e membros da comunidade do MMA, que elogiaram a postura conciliadora do comandante da Kings MMA. Com a paz aparentemente restabelecida, o momento marca um gesto de maturidade e respeito mútuo entre dois grandes representantes do esporte nacional.

