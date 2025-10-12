Pepê celebra 200 jogos pelo Porto e mira entrar no top-50 do clube

O atacante Pepê vive um momento especial com a camisa do Porto. Ao atingir a marca de 200 partidas oficiais pelo clube, o brasileiro destacou o orgulho de fazer parte da história dos "Dragões" e revelou a ambição de seguir conquistando títulos e recordes.

"É uma honra poder chegar a essa marca. Espero deixar o meu nome na história do FC Porto, conquistando títulos e vitórias", afirmou o camisa 11, em entrevista publicada no diário A Bola, de Portugal.

Próximo de lendas do clube

Com 200 partidas, Pepê está a apenas 15 jogos de entrar no top-50 de atletas que mais atuaram pelo Porto, aproximando-se de nomes históricos como Ricardo Quaresma (225), Deco (229) e Lucho González (241). "Nem sabia disso", admitiu o atacante.

Títulos e evolução pessoal

Entre os momentos inesquecíveis, Pepê destacou as conquistas coletivas e o apoio da torcida. "Os títulos foram marcantes. Ver os torcedores, aquela festa, o sentimento de dever cumprido, mexe muito comigo", disse.

O jogador também refletiu sobre o amadurecimento desde sua chegada, em 2021, vindo do Grêmio. "Evoluí bastante na parte tática. Aprendi muito no futebol europeu e tive companheiros que me ajudaram", completou.