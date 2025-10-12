Palmeiras volta a vencer o Botafogo-SP e pega o Santos na semifinal do Paulistão sub-20

O Palmeiras garantiu vaga na semifinal do Campeonato Paulista sub-20 neste domingo ao vencer novamente o Botafogo-SP, por 2 a 1, na Arena Barueri, em São Paulo. O Verdão enfrentará o Santos na próxima fase do Estadual.

Rafa Fonseca abriu o placar para o Botafogo-SP, mas Victor Gabriel, Sorriso e Fábio viraram o jogo para o Alviverde Paulista. A equipe palestrina venceu o jogo de ida por 1 a 0.

Semifinais definidas

Dono da melhor campanha geral, o Palmeiras terá o Santos (4ª melhor campanha) como adversário na semifinal. São Paulo e Guarani fazem o outro duelo.

? Resumo do jogo

Competição: Campeonato Paulista sub-20 (volta das quartas de final)



Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)



Data: 12 de outubro de 2025 (domingo)



Horário: 15h (de Brasília)

Gols

? Rafa Fonseca, aos 2? do 1º tempo

? Victor Gabriel, aos 12? do 2º tempo

? Sorriso, aos 36? do 2º tempo

? Fábio, aos 43? do 2º tempo

Como foi o jogo

O Palmeiras sofreu o baque logo com dois minutos de jogo. Após cruzamento de Yago da esquerda, Rafa Fonseca se posicionou no meio da zaga alviverde, desviou de cabeça e balançou as redes para abrir o placar.

O Verdão voltou bem do intervalo e, aos 12 do segundo tempo, deixou tudo igual. Após cobrança de escanteio, a bola voltou para o campo de defesa do Palmeiras com Arthur, que lançou para Diogo no lado direito da área. O zagueiro rolou para Victor Gabriel, que dominou e bateu no alto para recolocar o time mandante na frente do placar agregado.

O time alviverde virou o jogo aos 36. Sorriso recebeu de Hugo no meio da área e bateu de primeira para o gol aberto. Sete minutos depois, Hugo chutou forte, e a bola sobrou para Fábio, que tocou de primeira para o fundo da rede para definir o jogo.

Santos: 45 / São Paulo: 47 / Guarani: 50 / Palmeiras: 55