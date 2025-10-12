Palmeiras tem melhor aproveitamento que os campeões do Brasileirão desde 2020

O Palmeiras vive um momento de altíssimo desempenho no Brasileirão 2025. Com 74,4% de aproveitamento ? fruto de 18 vitórias, 4 empates e apenas 4 derrotas em 26 jogos ?, o time de Abel Ferreira supera todos os campeões das últimas cinco edições da competição. O único desempenho melhor neste recorte é o do Flamengo de 2019, que terminou com 78,9%.

O Palmeiras confirmou três pontos de vantagem na liderança do Brasileirão 2025 com a vitória deste sábado por 4 a 1 sobre o Juventude, em jogo atrasado. O Flamengo é o segundo colocado.

Comparativo de aproveitamentos

A campanha atual do Verdão mostra consistência e solidez, superando inclusive suas próprias marcas anteriores. Desde 2020, nenhum campeão do Brasileirão teve rendimento tão alto quanto o atual Palmeiras.

Ano Campeão Aproveitamento 2019 Flamengo 78,9% 2020 Flamengo 62,3% 2021 Atlético-MG 73,6% 2022 Palmeiras 71,0% 2023 Palmeiras 61,4% 2024 Botafogo 69,3% 2025 (atual) Palmeiras 74,4%

O dado reforça a regularidade do trabalho de Abel Ferreira, que mantém o Verdão no topo mesmo com mudanças no elenco e forte concorrência.

Os números do líder

O desempenho palmeirense vai além da pontuação. O time soma 46 gols marcados e 22 sofridos, com um saldo expressivo e uma das defesas menos vazadas do torneio. Em termos de criação, o Palmeiras acumula 68 grandes chances e precisa de 8,1 finalizações para marcar um gol, índice que mostra eficiência ofensiva.

Defensivamente, a equipe sofre apenas um gol a cada 11,7 finalizações adversárias, outro sinal de equilíbrio.

Próximo jogo do Palmeiras

Palmeiras x Red Bull Bragantino (28ª rodada do Brasileirão)



Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 19 horas (de Brasília)



Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP).