Palmeiras tem melhor aproveitamento que os campeões do Brasileirão desde 2020
O Palmeiras vive um momento de altíssimo desempenho no Brasileirão 2025. Com 74,4% de aproveitamento ? fruto de 18 vitórias, 4 empates e apenas 4 derrotas em 26 jogos ?, o time de Abel Ferreira supera todos os campeões das últimas cinco edições da competição. O único desempenho melhor neste recorte é o do Flamengo de 2019, que terminou com 78,9%.
O Palmeiras confirmou três pontos de vantagem na liderança do Brasileirão 2025 com a vitória deste sábado por 4 a 1 sobre o Juventude, em jogo atrasado. O Flamengo é o segundo colocado.
Comparativo de aproveitamentos
A campanha atual do Verdão mostra consistência e solidez, superando inclusive suas próprias marcas anteriores. Desde 2020, nenhum campeão do Brasileirão teve rendimento tão alto quanto o atual Palmeiras.
|Ano
|Campeão
|Aproveitamento
|2019
|Flamengo
|78,9%
|2020
|Flamengo
|62,3%
|2021
|Atlético-MG
|73,6%
|2022
|Palmeiras
|71,0%
|2023
|Palmeiras
|61,4%
|2024
|Botafogo
|69,3%
|2025 (atual)
|Palmeiras
|74,4%
O dado reforça a regularidade do trabalho de Abel Ferreira, que mantém o Verdão no topo mesmo com mudanças no elenco e forte concorrência.
Os números do líder
O desempenho palmeirense vai além da pontuação. O time soma 46 gols marcados e 22 sofridos, com um saldo expressivo e uma das defesas menos vazadas do torneio. Em termos de criação, o Palmeiras acumula 68 grandes chances e precisa de 8,1 finalizações para marcar um gol, índice que mostra eficiência ofensiva.
Defensivamente, a equipe sofre apenas um gol a cada 11,7 finalizações adversárias, outro sinal de equilíbrio.
Próximo jogo do Palmeiras
Palmeiras x Red Bull Bragantino (28ª rodada do Brasileirão)
Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 19 horas (de Brasília)
Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP).