Palmeiras dispara em chances de título após goleada e deixa Fla longe; veja

A goleada sobre o Juventude em jogo atrasado pelo Brasileirão fez o Palmeiras disparar ainda mais nas chances de título da competição, segundo o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O que aconteceu

O Palmeiras chegou a 69% de chance de título. Ao término da rodada passada, quando assumiu a liderança, o clube paulista tinha 60,6%.

A vitória sobre o Juventude fez o Palmeiras abrir três pontos para o vice-líder Flamengo. O Verdão chegou aos 58 pontos, enquanto os cariocas têm 55. O Cruzeiro vem mais atrás, com 52, mas com um jogo a mais em relação aos outros dois rivais.

As chances de título do Flamengo caíram após a vitória palmeirense. O Rubro-Negro agora tem 25,1% de probabilidade de título.

O Cruzeiro está cada vez mais distante da briga. A equipe mineira tem apenas 5,2% de chance de ser campeã, segundo a UFMG.

Probabilidade de título

Palmeiras : 69% (era de 60,6%)

: 69% (era de 60,6%) Flamengo : 25,1% (era de 31,5%)

: 25,1% (era de 31,5%) Cruzeiro : 5,2% (era de 7,4%)

: 5,2% (era de 7,4%) Mirassol : 0,2% (era de 0,1%)

: 0,2% (era de 0,1%) Bahia : 0,2% (era de 0,2%)

: 0,2% (era de 0,2%) Botafogo: 0,01% (era de 0,03%)

Como está a tabela?

Palmeiras - 58 pontos* Flamengo - 55 pontos* Cruzeiro - 52 pontos Mirassol - 46 pontos Botafogo - 43 pontos Bahia - 43 pontos*

*equipes têm um jogo a menos