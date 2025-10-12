Palmeiras dispara em chances de título após goleada e deixa Fla longe; veja
A goleada sobre o Juventude em jogo atrasado pelo Brasileirão fez o Palmeiras disparar ainda mais nas chances de título da competição, segundo o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
O que aconteceu
O Palmeiras chegou a 69% de chance de título. Ao término da rodada passada, quando assumiu a liderança, o clube paulista tinha 60,6%.
A vitória sobre o Juventude fez o Palmeiras abrir três pontos para o vice-líder Flamengo. O Verdão chegou aos 58 pontos, enquanto os cariocas têm 55. O Cruzeiro vem mais atrás, com 52, mas com um jogo a mais em relação aos outros dois rivais.
As chances de título do Flamengo caíram após a vitória palmeirense. O Rubro-Negro agora tem 25,1% de probabilidade de título.
O Cruzeiro está cada vez mais distante da briga. A equipe mineira tem apenas 5,2% de chance de ser campeã, segundo a UFMG.
Probabilidade de título
- Palmeiras: 69% (era de 60,6%)
- Flamengo: 25,1% (era de 31,5%)
- Cruzeiro: 5,2% (era de 7,4%)
- Mirassol: 0,2% (era de 0,1%)
- Bahia: 0,2% (era de 0,2%)
- Botafogo: 0,01% (era de 0,03%)
Como está a tabela?
- Palmeiras - 58 pontos*
- Flamengo - 55 pontos*
- Cruzeiro - 52 pontos
- Mirassol - 46 pontos
- Botafogo - 43 pontos
- Bahia - 43 pontos*
*equipes têm um jogo a menos