Topo

Esporte

Palmeiras dispara em chances de título após goleada e deixa Fla longe; veja

Renan Liskai
do UOL

Do UOL, em São Paulo

12/10/2025 08h36

A goleada sobre o Juventude em jogo atrasado pelo Brasileirão fez o Palmeiras disparar ainda mais nas chances de título da competição, segundo o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O que aconteceu

O Palmeiras chegou a 69% de chance de título. Ao término da rodada passada, quando assumiu a liderança, o clube paulista tinha 60,6%.

A vitória sobre o Juventude fez o Palmeiras abrir três pontos para o vice-líder Flamengo. O Verdão chegou aos 58 pontos, enquanto os cariocas têm 55. O Cruzeiro vem mais atrás, com 52, mas com um jogo a mais em relação aos outros dois rivais.

Relacionadas

Palmeiras vence com gol de B. Rodrigues, falha de Jandrei e é líder isolado

'Quando a Mancha Verde está do nosso lado, nós somos f...', diz Abel

Fuchs faz um 'p...' jogo e descobre que deve continuar no Palmeiras em 2026

As chances de título do Flamengo caíram após a vitória palmeirense. O Rubro-Negro agora tem 25,1% de probabilidade de título.

O Cruzeiro está cada vez mais distante da briga. A equipe mineira tem apenas 5,2% de chance de ser campeã, segundo a UFMG.

Probabilidade de título

  • Palmeiras: 69% (era de 60,6%)
  • Flamengo: 25,1% (era de 31,5%)
  • Cruzeiro: 5,2% (era de 7,4%)
  • Mirassol: 0,2% (era de 0,1%)
  • Bahia: 0,2% (era de 0,2%)
  • Botafogo: 0,01% (era de 0,03%)

Como está a tabela?

  1. Palmeiras - 58 pontos*
  2. Flamengo - 55 pontos*
  3. Cruzeiro - 52 pontos
  4. Mirassol - 46 pontos
  5. Botafogo - 43 pontos
  6. Bahia - 43 pontos*

*equipes têm um jogo a menos

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Vacherot bate primo em Xangai e se torna o campeão de ranking mais baixo em Masters 1000

Palmeiras dispara em chances de título após goleada e deixa Fla longe; veja

Do Acre à Mansão Maromba: Quem é Ramon Dino, campeão do Mr. Olympia

Coritiba tenta ampliar vantagem na liderança da Série B em rodada com brigas por G-4

Título inédito do Mr. Olympia rende mais de R$ 500 mil a Ramon Dino

Astro do Santos, Neymar é o terceiro que mais perde a bola em média no Brasileirão

Titular do Chile contra o Peru, Tapia deve se reapresentar nesta segunda-feira ao São Paulo

Gustavo Henrique vive maior sequência como titular no Corinthians

Lenda do UFC questiona possível participação de McGregor e Jones Jones na Casa Branca

Bruno Rodrigues quebra jejum de quase dois anos e espera dar boa dor de cabeça para Abel no Palmeiras

Funcionário do XV de Piracicaba há 18 anos celebra título com a torcida no Barão lotado