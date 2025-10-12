Palmeiras amplia chances de título do Brasileirão após goleada; veja probabilidades
O Palmeiras ampliou ainda mais as chances de conquistar o título do Brasileirão depois de golear o Juventude por 4 a 1 no sábado, em jogo atrasado da 12ª rodada, e igualar a mesma quantidade de partidas do Flamengo, vice-líder e rival na briga pelo título. Com o triunfo, o time alviverde chegou aos 58 pontos, três a mais que os cariocas, com 55.
De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade do Palmeiras ser campeão subiu para 69% contra 25,1% do Flamengo. Na terceira posição, com 52 pontos, o Cruzeiro tem apenas 7,4% de chances. Vale destacar que paulistas e cariocas têm um jogo a menos cada.
Ainda segundo o levantamento da UFMG, a goleada ainda garantiu a vaga do Palmeiras na Libertadores de 2026. Flamengo, com 99,98% e Cruzeiro, com 99,62%, também estão praticamente garantidos no torneio continental. Já o Mirassol, estreante na Série A e quarto colocado com 46 pontos, tem 84,8% de chances para disputar a maior competição da América do Sul pela primeira vez na história.
Na parte de baixo da tabela, a luta contra o rebaixamento continua intensa. Depois da derrota para o Palmeiras, o Juventude, 19º colocado com 23 pontos, se complicou ainda mais e aumentou a probabilidade de cair para a Série B para 86,6%.
Lanterna do Brasileirão, o Sport, com 16 pontos, tem praticamente uma missão impossível para evitar a queda, já que tem 98,6% de chances de ser rebaixado. Vitória (80,1%), Fortaleza (71,8%) e Santos (29,9%) são os outros times que brigam pela permanência na elite do futebol brasileiro.
Os jogos do Brasileirão voltam na próxima quarta-feira, depois do fim da Data Fifa, com jogos da 28ª rodada.
Veja as chances de título do Brasileirão 2025 após jogos atrasados
Palmeiras - 69%*
Flamengo - 25,1%*
Cruzeiro - 5,4%
Mirassol - 0,26%
Bahia - 0,26%*
*Um jogos a menos
Veja as chances de vaga na Libertadores após jogos atrasados
Palmeiras - 100%
Flamengo - 99,98%
Cruzeiro - 99,62%
Mirassol - 84,8%
Bahia - 83%
Botafogo - 57,2%
Fluminense - 30,5%
São Paulo - 17,6%
Bragantino - 8,5%
Ceará - 5,9%
Vasco da Gama - 3,3%
Corinthians - 2,8%
Atlético - 2,6%
Internacional - 2,4%
Grêmio - 1,6%
Santos - 0,27%
Veja o risco de rebaixamento no Brasileirão após jogos atrasados
Sport - 98,6%
Juventude - 86,6%
Vitória - 80,1%
Fortaleza - 71,8%
Santos - 29,9%
Internacional - 6,7%
Grêmio - 6,7%
Atlético - 6,0%
Corinthians - 5,4%
Vasco da Gama - 4,6%
Ceará - 2,2%
Bragantino - 1,0%