Orlando Luz e Demoliner conquistam o Challenger 125 de Valência

Orlando Luz e seu parceiro Marcelo Demoliner conquistaram, neste domingo, o título do Challenger 125 de Valência, na Espanha, evento com premiação de 181 mil euros. Os tenistas derrotaram na final o espanhol Iñigo Cervantes e o israelense Daniel Cukierman por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 10-5.

A final havia começado no sábado e sido interrompida no 8 a 4 do match tie-break por conta da chuva. Esta é a segunda conquista seguida da dupla, que foi campeã semana passada em Braga, em Portugal, um Challenger 75.

"Muito feliz com a conquista do segundo título consecutivo. Essa parceria fixa com o Demo vem trazendo resultados muito rápidos. Nosso quinto torneio juntos, já com dois títulos seguidos. Jogar com um parceiro fixo ajuda demais no entrosamento semana após semana, com os dois na mesma sintonia é diferente. Eu nunca tive isso, fazer parceria por várias semanas", disse Orlando.

"Está sendo bem legal essa experiência, nos damos muito bem dentro e fora da quadra. Feliz pela resiliência que tivemos e pelos dois títulos. Agora é cabeça em Bruxelas, trocamos de piso, viajamos hoje à noite, pouco tempo para comemorar e nos preparar para a estreia na terça ou quarta-feira", acrescentou.

Pelo troféu, Orlando somará 125 pontos e subirá duas posições, voltando ao top 60 com o 59º lugar. Este ano, Luz fez quartas de final em Roland Garros e segunda rodada no US Open e no Australian Open.

Luz e Demoliner enfrentam na estreia no ATP 250 de Bruxelas a dupla de Rafael Matos e Marcelo Melo.