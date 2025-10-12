Topo

Esporte

Onde assistir Deportivo Cali x São Paulo pela Libertadores Feminina 2025

12/10/2025 09h33

São Paulo volta a campo neste domingo (12) pelas quartas de final da Copa Libertadores Feminina 2025, para enfrentar o Deportivo Cali, às 20h (de Brasília), no Estádio Florencio Sola, na Argentina. A partida promete equilíbrio: o Tricolor foi o 2º colocado do Grupo C, com 6 pontos, enquanto o Cali terminou em 1º no Grupo D, somando 7 pontos.

Onde assistir

O duelo terá transmissão ao vivo pelo SporTVNSportsCazéTVCanal GOATYouTube NSports e Xsports.

Outro jogo do dia

Na outra chave do dia, o Colo Colo, líder do Grupo C com 9 pontos, encara o Libertad, vice-líder do Grupo D com 3 pontos, às 16h, com cobertura de SporTV 3Canal GOAT e Xsports.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Onde assistir Deportivo Cali x São Paulo pela Libertadores Feminina 2025

Vacherot bate primo em Xangai e se torna campeão com pior ranking em Masters 1000

Palmeiras dispara em chances de título após goleada e deixa Fla longe; veja

Do Acre à Mansão Maromba: Quem é Ramon Dino, campeão do Mr. Olympia

Coritiba tenta ampliar vantagem na liderança da Série B em rodada com brigas por G-4

Título inédito do Mr. Olympia rende mais de R$ 500 mil a Ramon Dino

Astro do Santos, Neymar é o terceiro que mais perde a bola em média no Brasileirão

São Paulo: Titular do Chile contra o Peru, Tapia se reapresenta na segunda

Gustavo Henrique vive maior sequência como titular no Corinthians

Lenda do UFC questiona possível participação de McGregor e Jones Jones na Casa Branca

Bruno Rodrigues quebra jejum de quase dois anos e espera dar boa dor de cabeça para Abel no Palmeiras