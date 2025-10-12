Onde assistir Deportivo Cali x São Paulo pela Libertadores Feminina 2025

O São Paulo volta a campo neste domingo (12) pelas quartas de final da Copa Libertadores Feminina 2025, para enfrentar o Deportivo Cali, às 20h (de Brasília), no Estádio Florencio Sola, na Argentina. A partida promete equilíbrio: o Tricolor foi o 2º colocado do Grupo C, com 6 pontos, enquanto o Cali terminou em 1º no Grupo D, somando 7 pontos.

Onde assistir

O duelo terá transmissão ao vivo pelo SporTV, NSports, CazéTV, Canal GOAT, YouTube NSports e Xsports.

Outro jogo do dia

Na outra chave do dia, o Colo Colo, líder do Grupo C com 9 pontos, encara o Libertad, vice-líder do Grupo D com 3 pontos, às 16h, com cobertura de SporTV 3, Canal GOAT e Xsports.