Novorizontino faz 3 a 0 no Operário-PR e volta ao G-4 da Série B
O Novorizontino está de volta ao G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Vindo motivado após vencer o duelo direto na briga pelo acesso diante do Cuiabá, o time paulista recebeu o Operário-PR na tarde deste domingo, no Jorge Ismael de Biasi, e, com o dedo de Enderson Moreira, venceu o adversário por 3 a 0.
Após uma primeira etapa sem brilho, o treinador promoveu três mudanças no intervalo, que mudaram a partida. O principal destaque ficou para o atacante Lucca, que fez dois gols na partida e deu mais uma assistência na vitória do time do interior paulista.
Com o resultado, o Novorizontino foi a 53 pontos e saltou e retornou ao G-4. Do outro lado, com 39, o Operário chegou a sua quarta derrota consecutiva e estacionou nos 39 pontos.
Apesar de jogar em casa e brigar pelo acesso, o Novorizontino iniciou o duelo em Novo Horizonte pressionado. Logo aos quatro minutos, Cristiano tabelou com Rodrigo Rodrigues, ficou cara a cara com Airton, mas parou na defesa e perdeu uma grande chance de abrir o marcador para o Operário.
O jogo entretanto caiu em rendimento. Com muita disputa no setor de meio-campo, o Novorizontino conseguiu chegar com perigo apenas aos 33, quando Nathan Fogaça finalizou, mas errou o alvo e o jogo foi para o intervalo sem gols.
Se a primeira etapa não entregou emoção, a segunda começou com tudo. Logo aos 37 segundos, Ademilson foi derrubado na área por Patrick e o árbitro assinalou pênalti. Entretanto, o próprio atacante foi para a cobrança e acertou a trave, o que acendeu o ânimo do time da casa.
Com as entradas de Matheus Frizzo e Bruno José, os paulistas cresceram em produção e de tanto bater, conseguiram quebrar a defesa adversária. Aos 18, Frizzo bateu, a bola desviou em Miranda e sobrou livre para Lucca empurrar para o fundo do gol e abrir o marcador.
E a reação do Novorizontino não parou por aí. Aos 30, em bate e rebate na área, Rodrigo Soares cruzou, César Martins escorou e Lucca mandou novamente para o fundo do gol, que foi validado pelo VAR após ser anulado por impedimento de Martins.
Não bastasse se tornar o artilheiro da noite em poucos minutos, Lucca ainda se mostrou como um garçom aos 41, quando recebeu de Matheus Frizzo e tocou na medida para Jean Irmer mandar para o gol e fechar a vitória por 3 a 0.
Sem tempo a perder, as equipes já se preparam para a disputa da 33ª rodada da Série B. Na sexta-feira, o Novorizontino abre a rodada diante do Amazonas, a partir das 20h, no Carlos Zamith. Já o Operário volta a campo apenas no domingo, quando às 16h recebe o Volta Redonda, no Germano Krüger.
FICHA TÉCNICA
NOVORIZONTINO 3 X 0 OPERÁRIO-PR
NOVORIZONTINO - Airton; Rodrigo Soares, César Martins, Patrick e Patrick Brey (Matheus Frizzo); Luís Oyama (Jean Irmer), Fábio Matheus, Mayk e Tavinho (Óscar Ruíz); Pablo Dyego (Bruno José) e Nathan Fogaça (Lucca). Técnico: Enderson Moreira.
OPERÁRIO-PR - Elias; Diogo Mateus, Miranda, Giraldo (Vitor Pernambuco) e Cristiano (Gabriel Feliciano); Índio, Zuluaga (Jean Lucas), Neto Paraíba e Boschilia; Rodrigo Rodrigues (Kleiton) e Ademilson (Léo Gaúcho). Técnico: Alex de Souza.
GOLS - Lucca, aos 18 e 30, e Jean Irmer, aos 41 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Luís Oyama, César Martins e Patrick (Novorizontino) e Gabriel Feliciano, Zuluaga e Neto Paraíba (Operário-PR).
RENDA - R$ 20.725,00
PÚBLICO - 1.437 torcedores.
ÁRBITRO - André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).
LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).