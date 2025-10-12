Nem todo mundo é Vini Jr.: Galvan vai do Real Madrid à realidade da Série D

Vinicius Junior e Rodrygo são dois exemplos de sucesso de jogadores que deixaram o Brasil bem jovens e atingiram o topo do futebol mundial no Real Madrid. O clube espanhol não hesitou em pagar uma fortuna para poder ter a dupla que ainda era uma aposta. A fórmula parece ser uma receita de sucesso, mas não é bem o caso.

Um exemplo é Augusto Galvan. Uma das principais promessas da geração 1999, o atacante deixou o São Paulo em 2017 por 3 milhões de euros para jogar no gigante espanhol, mas hoje transita entre clubes das Séries C e D do Campeonato Brasileiro.

Augusto Galvan não chegou a ter oportunidades na equipe principal do time merengue, frustrando a alta expectativa que se tinha sobre ele. Apresentado com o status de grande estrela do futuro do futebol brasileiro, ele chegou ao clube apresentado por Ronaldo, Roberto Carlos e Zidane, uma situação que impressionou o então jovem de 18 anos.

"A ficha demora a cair e você fica sem reação quando vê o Ronaldo Fenômeno, Zidane e o Roberto Carlos. Muita estrela não teve uma apresentação assim. Lembro que eles (Ronaldo e Roberto Carlos) falaram para eu ser eu mesmo, que a bola é redonda, que o campo é o mesmo. Mas depois você começa a pensar e a lembrar de todas as dificuldades para poder chegar ao maior clube do mundo. O Real Madrid é um clube que a pressão é automática. Você chega e já precisa dar resultado", relembrou o atacante de 26 anos.

Uma das dificuldades de Augusto Galvan foi lidar com a pressão e a falta de amparo. Aos 15 anos de idade, ele perdeu o pai em um acidente e passou a administrar sozinho sua carreira. Sem empresário, foi ele mesmo que discutiu o seu contrato com o Real Madrid e todos os trâmites financeiros e burocráticos da negociação para deixar o São Paulo.

"Eu tive de construir toda minha vida. Tinha as minhas preocupações familiares como qualquer pessoa e às vezes eu tinha de explicar para a minha mãe como era o futebol, que os processos são lentos. Mas eu era um menino, eu tive de descobrir tudo sozinho. Meu pai era meu empresário. Depois que ele morreu, eu decidi não contratar um empresário porque eu achei que tinha capacidade de dialogar com os clubes e decidir minha vida".

Oito anos após deixar o São Paulo se transferir para o Real madrid, Augusto Galvan tem melhor discernimento sobre o passado e apresenta uma maturidade incomum no futebol. Em um momento mais reflexivo da vida, entende que falta cuidado dos clubes com jogadores jovens e reforça a necessidade cada vez maior de psicólogos no dia a dia dos atletas.

"Desde muito novo eu sempre tive um acompanhamento psicológico. Isso era algo que o São Paulo trabalhava muito bem. Mas no Real Madrid eu não tive esse trabalho e eu não procurei um profissional porque eu pensava que se eu mostrasse que eu não estava mentalmente bem, eles me descartariam", iniciou.

"O Casemiro me falava algo que era verdade. A torcida do Real Madrid quando está insatisfeita, ela não vaia, mas faz um burburinho quando você pega na bola que faz você pensar que a qualquer momento pode ser descartado. Só que isso é algo que precisa fazer parte do cotidiano do jogador. Talvez se eu tivesse procurado um psicólogo, a história poderia ter sido diferente."

Como resultado dos problemas psicológicos e da dificuldade em lidar com a pressão, Augusto Galvan começou a enfrentar seguidas lesões e também a perder espaço em uma fila interminável no Real Madrid com sua política de contratações em busca de novas estrelas como Vinicius Junior e Rodrygo nos anos seguintes.

"Eu tive muitas lesões no Real Madrid. Eu quebrei o pé, desloquei o ombro e tive de passar por cirurgia, isso sem falar as várias lesões musculares. Mas você entende hoje que era muito mais pelo psicológico todos esses problemas. Além da adaptação, eu tive de enfrentar todos esses problemas pessoais e familiares. No Real Madrid, a pressão é enorme. Eu sabia da minha capacidade, mas eu não conseguia porque mentalmente e fisicamente falando, as coisas não estavam alinhadas em sintonia. O resultado disso é lesão atrás de lesão".

"Quando você está no Real Madrid, você fica deslumbrado por jogar no maior clube do mundo. Todo mundo sente isso. Não era só eu. Mas se você não tiver equilibro emocional, você acaba cedendo à pressão e a tendência é que nada dê certo. O Real Madrid tinha psicólogos, mas eles não trabalham muito essa parte".

Geração que deu certo

Augusto Galvan fez parte de uma geração promissora do São Paulo. Muitos se consolidaram no futebol mundial como Eder Militão, Antony, Brenner e Gabriel Sara. O último era seu concorrente de posição no clube tricolor e só passou a ser titular com a saída do meia para o Real Madrid.

"O Gabriel Sara era meu reserva na base. Mas ele sempre foi um jogador completo e ele passou por um processo para chegar onde está hoje, cogitado em grandes clubes da Inglaterra, da Europa. Não sei se ele fez terapia ou não, mas ele evoluiu muito mentalmente falando. Saiu do São Paulo bem contestado e foi se tornar o melhor jogador na Inglaterra (no Norwich e depois foi para o Galatasaray). Faz muita diferença quando você está mentalmente bem e confiante", explicou.

CR7, Casemiro e relação com as estrelas

Apesar de não ter se consolidado no Real Madrid e ter jogado só pelo Castilla, time de jovens do clube, Augusto Galvan guarda boas lembranças com as estrelas do maior clube do mundo. Uma delas foi Cristiano Ronaldo.

"A mentalidade dessas estrelas é um negócio que impressiona muito. Eu treinei com o time profissional na véspera de um Real Madrid contra o PSG pela Liga dos Campeões. Depois do treino, estávamos na piscina, o Cristiano Ronaldo foi se arrumar, fazer a barba e depois voltou falando que faria dois gols. Era um jogo contra o PSG, do Neymar que tinha uma expectativa alta para ser o melhor do mundo, imprensa toda falando disso. E o Cristiano realmente fez dois gols, mas para ele era só mais um jogo, sabe? Isso me marcou bastante".

"O Casemiro se tornou um amigo e também o meu ídolo. Ele estava no meio de todos aqueles craques, mas ele também era um craque por causa da mentalidade que ele tem. Os jogadores do Real Madrid brigavam pelo segundo lugar nas estatísticas porque o primeiro era sempre do Casemiro em roubadas de bola. Ele é muito diferente. Até hoje ele me ensina muito. Teve um jogo da Inter de Limeira que eu cobrei uma falta e ele veio me dar dicas para eu prestar atenção na barreira, no posicionamento. Ele é assim, um cara que observa tudo. Tem uma mentalidade de campeão e sempre ajuda a todos a melhorar, a entender melhor o jogo".

"Muita gente se pergunta por que ele foi para o Manchester United, mas ele falava abertamente que foi porque ele precisa se desafiar. Você não pode ficar acomodado em um lugar. Ele é assim. Nós somos amigos, mas ele não perdoava ninguém. Quando eu treinava com eles, ele me dava entrada forte, não tem conversa. É carrinho para todo lado, é entrada dura. Ele falava para eu tocar rápido que se não ele ia me derrubar também".

Augusto Galván em ação pela Inter de Limeira Imagem: Divulgação / Inter de Limeira

Presente e futuro no futebol

Após quatros anos no Real Madrid e empréstimos a clubes menores na Espanha, Augusto Galvan retornou ao Brasil em 2021 para jogar no Santos. Chegou a trabalhar com técnicos como Fernando Diniz, mas uma série de lesões impediu ele de ter uma sequência de jogos no clube da Vila Belmiro. Com o fim do contrato com os espanhóis em 2023, ele assinou com o Azuriz, clube de empresários no Paraná, e decidiu recomeçar em divisões inferiores, como a Série D, pelo Caxias.

O último clube de Augusto Galvan foi a Inter de Limeira. Assim como no ano retrasado, ele conquistou o acesso para a Série C do Brasileiro. A atual realidade é bem diferente daquela que viveu, com o mundo de glamour do Real Madrid e tudo que envolve o clube espanhol.

"Eu falo com bastante humildade isso. Ninguém se imagina jogando uma Série D ou Série C do Brasileiro. Mas o futebol tem suas dificuldades, Mas por ser um esporte bem inflacionado, tudo é muito dinâmico. Você pode jogar um estadual ou uma Série D e no ano seguinte já bater na Série A ou na B. Isso é algo que me cativa. Eu tenho os meus sonhos e mesmo numa Série D consigo realizar eles. Eu estou vivendo meu sonho profissional mesmo com todas as dificuldades que tive na carreira".

Com a experiência de quem viveu todos os processos do futebol, da área mais nobre ao mundo particular das divisões inferiores do futebol brasileiro, Augusto Galvan não se vê em uma área mais empresarial ou de gestão no futebol e se espelha em veteranos para projetar uma trajetória longa nos gramados.

"Eu amo o futebol. É a minha paixão. Eu sei que ainda tenho muito a entregar dentro de campo. Pode ser que no futuro eu tente a vida de treinador, mas hoje isso não passa pela minha cabeça. Eu vejo os exemplos de Thiago Silva e Nenê e penso que estou ainda na metade da minha carreira. Ainda tenho muitos sonhos", finalizou.