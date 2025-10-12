Topo

Esporte

Nauhany Silva fatura primeiro título profissional aos 15 anos

12/10/2025 16h31

A paulista Nauhany Silva conquistou neste domingo (12) o primeiro título profissional de simples da carreira, ao vencer o ITF W15 de São João da Boa Vista (SP). Aos 15 anos, a brasileira superou a chilena Antonia Vergara Rivera (533ª da WTA) por 6/4 e 6/3, em 1h31 de partida.

Naná derruba marca de Bia Haddad

Com o feito, Nauhany, atualmente 795ª do ranking mundial, tornou-se a terceira jogadora do mundo nascida em 2010 a vencer um torneio ITF e a mais jovem brasileira a conquistar um título profissional desde Bia Haddad Maia, em 2011.

"A sensação de ganhar meu primeiro título é incrível. Foi uma semana difícil, mas me entreguei em cada partida", disse a tenista, que na semana anterior havia conquistado também o título de duplas no W35 do Clube Paineiras do Morumby.

A jovem destacou o apoio da torcida e da equipe técnica. "O apoio da torcida foi essencial. Vou guardar essa semana para o resto da minha vida", afirmou, agradecendo aos treinadores Léo Azevedo e Danilo Ferraz.

Nova posição no ranking

Naná subirá para a 772ª colocação no ranking WTA desta segunda-feira e posteriormente, com os 15 pontos conquistados, deve se aproximar do top 670 na próxima atualização.

Esporte

