Topo

Esporte

Naná Silva conquista primeiro título como tenista profissional no simples aos 15 anos

São João da Boa Vista

12/10/2025 15h05

Com apenas 15 anos, a brasileira Naná Silva conquistou seu primeiro troféu de simples no circuito profissional neste domingo. Na decisão do ITF W15 de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, a revelação do tênis brasileiro venceu a chilena Antonia Vergara, cabeça de chave número 3 do torneio, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h31 de partida.

Naná Silva é jogadora brasileira mais jovem a vencer um torneio desde Bia Haddad Maia em 2011. A principal tenista do Brasil da atualidade, 44ª colocada no ranking da WTA, na ocasião também tinha 15 anos quando venceu o ITF de Goiânia.

Após a conquista, a jovem ressaltou a dificuldade do torneio e abriu um sorriso com a coroação do trabalho. "Muito feliz. Foi uma semana muito boa. Tiveram jogos duros e eu acho que em todos eu consegui me superar, colocar um pouco mais de coração e me entregar cada vez mais em quadra. Então, estou muito feliz e, com o título melhor ainda. Só queria agradecer a todos que me apoiam. É isso, gente, obrigada!", disse Naná.

Este é o segundo título conquistado por Naná em duas semanas. Ela havia sido campeã do torneio de duplas do ITF W35 de São Paulo, realizado no clube Paineiras.

"Nossa, foi muito legal. Agora espero ganhar mais, evoluir sempre. Agora que estou entrando no circuito profissional, espero, cada vez mais, pegar experiência com elas (outras jogadoras)", finalizou Naná, que deverá entrar no top-700 do ranking mundial e, com isso, alcançar a melhor posição da carreira como tenista profissional.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Com possíveis retornos, Corinthians intensifica preparação para clássico contra o Santos

Naná Silva conquista primeiro título como tenista profissional no simples aos 15 anos

Aos 15 anos, Naná Silva conquista 1º título como profissional

Com Memphis Depay decisivo, Holanda goleia a Finlândia e encaminha vaga para a Copa

Memphis marca e dá 2 assistências em goleada de 4 a 0 da Holanda sobre a Finlândia

Memphis ganha bandeirão, bate novo recorde e põe Holanda perto da Copa

Bruno Fuchs expõe desejo de seguir no Palmeiras e comenta versatilidade em campo

Suárez marca em goleada e se torna o 4º jogador em atividade com 600 gols

Max Holloway aceita desafio de Charles do Bronx, mas impõe condições

Estreante, Hugo Souza comemora chance na Seleção e se diz preparado para amistoso

Brasileira do Benfica tem traumatismo craniano em jogo do Português