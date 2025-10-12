Mulher que acusa David Luiz fala em injustiça e tem medo de sair de casa

Karol Cavalcante, mulher que acusou o jogador David Luiz de ameaças, voltou a se pronunciar sobre o caso alegando injustiça. O jogador nega todas as acusações.

O que aconteceu

Karol se pronunciou publicamente após o arquivamento do caso. Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, ela diz que está passando por uma injustiça.

"Eu estou interpretando isso como a mensagem que o próprio David me mandou. Ele tem dinheiro e poder. Eu estou sendo muito injustiçada com tudo isso", afirmou ao ser questionada sobre a decisão da delegacia pelo arquivamento do inquérito.

Karol Calvalcante ainda relatou que sofre ameaças e tem medo de sair de casa. "Eu passo o dia inteiro dentro de casa, com medo de sair na rua e acontecer algo. Eu espero Justiça, que seja esclarecido que ele realmente fez ameaça e que ele pague na Justiça por isso", concluiu.

O caso foi encerrado pela 2ª Delegacia da Defesa da Mulher de Fortaleza, que apontou "ausência de provas materiais mínimas". Segundo relatório do Departamento de Inteligência Policial, não foram encontradas mensagens com conteúdo ameaçados nas conversas analisadas entre Karol e David Luiz.

Relembre o caso

O UOL teve acesso ao conteúdo do boletim de ocorrência, realizado por Karol no dia 23 de agosto, no qual ela relata ter sido ameaçada por David Luiz através de mensagens no Instagram. A reportagem também obteve a foto da conversa, que foi anexada ao processo.

Karol Cavalcante exibe as mensagens enviadas por David Luiz com ameaças Imagem: Arquivo pessoal

Karol disse ter sentido "risco real de morte" ao ler as mensagens e chegou a comparar a situação ao caso de Eliza Samudio, assassinada em 2010 pelo ex-goleiro Bruno.

"Depois que o relacionamento acabou, ele passou a me ameaçar constantemente. Recebi, pelo Instagram, uma mensagem enviada pelo próprio David Luiz contendo as seguintes palavras: 'Você sabe que tenho dinheiro e poder, então, não banque a esperta. Seria triste seu filho ter que pagar as consequências dos seus atos. Eu posso simplesmente fazer você sumir'."

Na hora que eu li a ameaça, eu me senti numa situação que realmente ele faria comigo igual o Bruno fez com Eliza Samudio. Ele deixou claro que podia me fazer sumir. Declaro que me senti extremamente intimidada e em risco real de morte, além de temer pela segurança do meu filho.

Trecho do boletim de ocorrência feito por Karol Cavalcante

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e através da página da Ouvidoria Nacional de Diretos Humanos (ONDH) do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Vítimas de violência doméstica podem fazer a denúncia em até seis meses.