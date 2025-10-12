Messi tem mais participações em gols no mundo no 2º semestre de 2025

O gênio argentino Lionel Messi segue quebrando recordes e reafirmando sua hegemonia no futebol mundial. De acordo com o SofaScore, o craque do Inter Miami é o jogador com mais participações em gols no planeta no segundo semestre de 2025, com 32 ações diretas (20 gols e 12 assistências) em 19 partidas ? uma média de uma participação a cada 50 minutos.

Neste sábado, o camisa 10 voltou a brilhar: o Inter Miami goleou o Atlanta United por 4 a 0, no Chase Stadium, pela 34ª rodada da temporada regular da MLS, e Messi foi o grande destaque, marcando dois gols e dando uma assistência.

Mais números de Messi

Além do poder de decisão, o argentino também lidera em outros números expressivos: 21 grandes chances criadas, 56 passes decisivos, 57 dribles certos e 89 duelos ganhos, com nota média 8.63 no SofaScore ? a mais alta entre todos os jogadores da liga e uma das melhores do mundo.

Com o time de Miami já garantido nos playoffs, Messi entra em ritmo de reta final de temporada com moral elevada, conduzindo o clube da Flórida a um momento de confiança para a MLS.