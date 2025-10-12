Topo

Esporte

Memphis marca e dá 2 assistências em goleada de 4 a 0 da Holanda sobre a Finlândia

Amsterdã

12/10/2025 14h55

Maior artilheiro da Holanda, Memphis ampliou seu recorde para 54 gols ao marcar mais um na tranquila goleada por 4 a 0 sobre a Finlândia neste domingo na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, pelo Grupo G das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026. Além disso, o camisa 10 do Corinthians contribuiu para o resultado com duas assistências.

Memphis voltou a ser titular da Holanda após começar a partida contra Malta, na quinta-feira, no banco de reservas. O jogador teve seu passaporte roubado, se apresentou ao técnico Ronald Koeman com atraso, entrou no segundo tempo contra os malteses e marcou um na goleada por 4 a 0. O desempnho na Data Fifa mostra Memphis recuperado de um edema que o deixou longe dos gramados por quase um mês. Ele voltou a campo no segundo tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Mirassol, pelo Brasileiro.

A Holanda lidera seu grupo das Eliminatórias com 16 pontos em 6 partidas. A Polônia, que enfrenta a Lituânia neste domingo, soma 10 em 5 partidas. A Finlândia tem a mesma pontuação dos poloneses, mas com dois confrontos a mais e um saldo de gols muito inferior.

A partida deste domingo começou em ritmo de ataque contra defesa. Os holandeses empurravam os visitantes para dentro da área e foram acumulando chances. O primeiro gol saiu aos 8 minutos, com uma jogada iniciada pelo lado esquerdo do ataque holandês e terminou com uma finalização perfeita de Donyell Malen da entrada da área após passe de Depay.

O segundo gol saiu 9 minutos depois em uma cobrança de falta pelo lado direito. Memphis cruzou na medida para cabeçada de Virgil Van Dijk. Já perto do final da primeira etapa, o defensor Miro Tenho interceptou a bola com o braço dentro da área e o pênalti foi marcado. Memphis cobrou e fez o terceiro da Holanda.

A seleção da casa não conseguiu manter o ritmo no segundo tempo, e Memphis foi muito aplaudido ao ser substituído aos 16 minutos. O substituto do jogador corintiano, Weghorst, marcou logo em sua primeira participação, mas o gol foi anulado por impedimento. A Holanda voltou a aumentar o ritmo no final do jogo e chegou ao quarto gol aos 39, com uma bela finalização de Gakpo de fora da área.

Na próxima rodada, no dia 14 de novembro, a seleção do técnico Ronald Koeman enfrenta a Polônia em Varsóvia e sacramenta sua vaga na Copa se sair vitoriosa. No mesmo dia, a Finlândia recebe Malta em Helsinque.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Naná Silva conquista primeiro título como tenista profissional no simples aos 15 anos

Aos 15 anos, Naná Silva conquista 1º título como profissional

Com Memphis Depay decisivo, Holanda goleia a Finlândia e encaminha vaga para a Copa

Memphis marca e dá 2 assistências em goleada de 4 a 0 da Holanda sobre a Finlândia

Memphis ganha bandeirão, bate novo recorde e põe Holanda perto da Copa

Bruno Fuchs expõe desejo de seguir no Palmeiras e comenta versatilidade em campo

Suárez marca em goleada e se torna o 4º jogador em atividade com 600 gols

Max Holloway aceita desafio de Charles do Bronx, mas impõe condições

Estreante, Hugo Souza comemora chance na Seleção e se diz preparado para amistoso

Brasileira do Benfica tem traumatismo craniano em jogo do Português

Orlando Luz e Demoliner conquistam o Challenger 125 de Valência