Memphis Depay é o melhor em campo na vitória da Holanda: veja os números

12/10/2025 15h39

O atacante Memphis Depay teve papel decisivo na vitória da Holanda sobre a Finlândia neste domingo. Segundo dados da SofaScore, o jogador do Corinthians foi o melhor em campo de Cody Gakpo - ambos com nota 8.5.

Eficiência em campo

Em campo por 62 minutos, Memphis participou diretamente de três gols ? marcou um e deu duas assistências. Mesmo sem grande volume ofensivo (apenas uma finalização, todas no alvo), o camisa 10 foi eficiente e mostrou qualidade nas ações com bola (48 toques).

Depay também se destacou na criação de jogadas, com três passes decisivos e uma grande chance criada, além de 10 cruzamentos, dos quais 6 foram certos. Nos passes, manteve 80% de acerto geral e 73% de precisão no campo adversário.

Apesar da boa participação ofensiva, perdeu 14 posses de bola e, até por sua função em campo, não teve impacto defensivo.

