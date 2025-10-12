Gols, pênaltis perdidos e lesão: como as estrelas começaram a Data Fifa
A primeira rodada das Eliminatórias nesta Data Fifa reservou emoções e experiências diferentes para grandes estrelas do futebol mundial. O UOL resume o que cada fez de melhor (ou de pior) até aqui.
As estrelas até aqui
Cristiano Ronaldo. O português perdeu um pênalti e viu a sua seleção sofrer para vencer a Irlanda, em casa. O gol da vitória veio só nos acréscimos, com Rúben Neves. Ao longo do duelo, o camisa 7 se mostrou bastante irritado com as chances desperdiçadas.
Messi. O argentino ficou no banco e não entrou na vitória albiceleste sobre a Venezuela por 1 a 0, em amistoso. Ele foi liberado para jogar pelo Inter Miami e comandou a goleada da sua equipe sobre o Atlanta United, ontem, pela MLS, com dois gols e uma assistência. O camisa 10 deve voltar à seleção para o jogo contra Porto Rico, na terça-feira.
Mbappé. O atacante marcou um gol na vitória da França sobre o Azerbaijão por 3 a 0, na última sexta-feira. Ele, no entanto, sentiu uma lesão no tornozelo e foi cortado pelo técnico Didier Deschamps. Apesar do problema, ele não preocupa o Real Madrid para os próximos jogos.
Vini Jr, Rodrygo e Estêvão. O trio comandou a goleada da seleção brasileira sobre a Coreia do Sul por 5 a 0. Rodrygo e Estêvão marcaram dois gols cada, e Vini fechou o placar em Seul.
Memphis. O atacante do Corinthians deixou o dele na goleada da Holanda sobre Malta por 4 a 0. O maior goleador da história da seleção holandesa começou o duelo no banco após chegar atrasado à concentração por ter seu passaporte roubado, mas entrou na etapa final e anotou um gol de cabeça.
Haaland. O norueguês foi o protagonista na goleada da sua seleção sobre Israel por 5 a 0. Ele começou o duelo perdendo dois pênaltis — um foi anulado porque o goleiro adiantou, mas mesmo assim o camisa 9 perdeu o seguinte. Haaland se redimiu marcando três gols e garantindo a vitória.
Salah. A estrela do Liverpool foi fundamental para garantir a vaga do Egito na próxima Copa do Mundo. Com dois gols, ele comandou a vitória egípcia sobre Djibouti por 3 a 0.
De Bruyne. O belga até tentou, mas não conseguiu evitar o empate da sua seleção com a Macedônia do Norte por 0 a 0, em casa. O camisa 17 correu o campo todo, criou jogadas, mas os atacantes não aproveitaram.