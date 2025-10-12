Topo

Esporte

Mbappé revela motivo de recusar o Real Madrid aos 18 e cita CR7 como 'modelo'

Mbappé comemora gol do Real Madrid sobre o Olympique de Marselha durante jogo da Champions League - Oscar DEL POZO / AFP
Mbappé comemora gol do Real Madrid sobre o Olympique de Marselha durante jogo da Champions League Imagem: Oscar DEL POZO / AFP

Paris

12/10/2025 19h26

Kylian Mbappé relembrou o momento em que decidiu não se transferir para o Real Madrid ainda adolescente. Em entrevista ao ex-jogador Jorge Valdano, ídolo merengue, o atacante explicou que a escolha teve como base o desejo de jogar regularmente e se desenvolver em campo, algo que seria mais difícil diante do trio formado por Cristiano Ronaldo, Benzema e Bale.

"Quando saí do Mônaco, aos 18 anos, eu tinha muito claro que queria jogar. E o Real Madrid tinha Benzema, Cristiano e Bale. Eu não queria ficar no banco. Todos os clubes da Europa me disseram que eu jogaria, mas eu sabia que o Real Madrid, mesmo com o respeito que tinha por mim, não poderia me escalar em todos os jogos", contou o camisa 10 da seleção francesa.

Relacionadas

Gols, pênaltis perdidos e lesão: como as estrelas começaram a Data Fifa

Indiscutível, show e 'o cara': imprensa holandesa exalta e defende Memphis

Jornal espanhol cita recuperação de Rodrygo com Ancelotti: 'melhor versão'

Mbappé destacou que o sonho de vestir a camisa do Real Madrid sempre existiu, mas que naquele momento era preciso pensar em evolução. "Claro que eu tinha o sonho de jogar pelo Real Madrid, mas ser titular é um privilégio", completou o atacante, que hoje vive justamente essa realidade no clube espanhol, como principal referência técnica do elenco.

Durante a conversa, Mbappé também falou sobre a influência de Cristiano Ronaldo em sua carreira. "O Cristiano sempre foi um modelo, um exemplo para mim. Tenho sorte de conversar com ele, de ter seus conselhos. Ele me ajudou. No Real Madrid, ele é o número um, o jogador-chave. As pessoas, mesmo agora, sonham com ele", afirmou.

Apesar da admiração, o francês fez questão de destacar que busca trilhar seu próprio caminho. "Quero seguir meu próprio caminho. Espero que as pessoas também sonhem comigo. Que seja um momento histórico para mim e para o Real Madrid", completou o craque, que vive sua primeira temporada no clube madrilenho.

Mbappé está concentrado com a seleção da França nesta Data Fifa. Líder do Grupo D das Eliminatórias com nove pontos, a equipe enfrenta a Islândia fora de casa pela quarta rodada. A Ucrânia vem logo atrás com quatro pontos, seguida por Islândia, com três, e Azerbaijão, com um.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Volta Redonda x Atlético-GO pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

CRB x Ferroviária pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Decisivo, Bruno Rodrigues diz que goleada do Palmeiras foi "jogo mais importante da vida"

Mbappé revela motivo de recusar o Real Madrid aos 18 e cita CR7 como 'modelo'

Bruxa solta? Titular do Racing sai chorando e vira dúvida contra o Flamengo

Jornal espanhol cita recuperação de Rodrygo com Ancelotti: 'Melhor versão'

Assistir Cuiabá x Coritiba ao vivo pela Série B: veja onde vai passar o jogo

Santos tem novidade na preparação para clássico contra o Corinthians

Com Cafu e Mauro Silva, ex-atletas participam de jogo solidário e fazem a festa de crianças no Pacaembu

Gana vence Comores e garante vaga na Copa do Mundo de 2026; confira a lista dos classificados

Ex-Corinthians decide, e Novorizontino vence o Operário na Série B