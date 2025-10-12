Max Holloway aceita desafio de Charles do Bronx, mas impõe condições

A tão especulada revanche entre Max Holloway e Charles 'do Bronx' ganhou força. Após ser desafiado pelo brasileiro no último sábado (11), durante o UFC Rio, o atual campeão 'BMF' (lutador mais durão) respondeu positivamente ao chamado, deixando claro que está disposto a encarar o ex-detentor do cinturão dos leves (70 kg) - mas sob suas próprias condições.

O havaiano afirmou que não assistiu à vitória do paulista contra o polonês Mateusz Gamrot. Apesar disso, disse ter visto o trecho em que foi mencionado e não ignorou o desafio. Ainda assim, fez questão de destacar que não pretende retornar ao Brasil para esse confronto, como já fez em 2017, quando derrotou José Aldo no Rio de Janeiro. Para ele, agora é hora de lutar em um território neutro.

"Não, eu não vou p*** nenhuma pro Rio. Que seja em Las Vegas ou algo assim. A luta tem que ser nos meus termos. Nos meus termos, irmão. A gente já foi ao Rio, fizemos isso contra o 'Rei do Rio' (José Aldo). Agora é a minha vez de decidir",

Teve resposta

Questionado sobre as declarações do atual campeão BMF durante a coletiva de imprensa pós-evento, com a presença da equipe de reportagem da Ag Fight, Do Bronx mostrou-se receptivo. Sem se opor ao local sugerido pelo adversário, indicou que também considera o mês de março ideal para que a revanche aconteça - e reforçou sua disposição para lutar "em qualquer lugar do mundo".

"Os termos dele são os mesmos do UFC. Pode ser na casa dele. Se não for no Brasil, pode ser em qualquer lugar do mundo. Março é perfeito, é uma luta perfeita", afirmou o brasileiro.

Os dois já se enfrentaram em 2015, mas o duelo terminou de forma precoce, após Charles sofrer uma lesão que o impediu de continuar ainda no primeiro round. Agora, em fases diferentes da carreira e mais experientes, ambos parecem prontos para reescrever essa história em um confronto aguardado pelos fãs.

