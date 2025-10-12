Topo

Esporte

Luiz Gustavo pode aproveitar desfalque de volantes para ganhar espaço no São Paulo

12/10/2025 06h00

Luiz Gustavo tem a oportunidade de voltar a ganhar espaço no São Paulo nesta reta final de temporada. Recuperado de um tromboembolismo pulmonar que o tirou praticamente de todo o ano do Tricolor, o volante busca mostrar ao técnico Hernán Crespo que pode ser muito útil e, para isso, aproveitará o fato de o elenco lidar com muitos desfalques no meio-campo no duelo com o Grêmio, na próxima quinta-feira.

Crespo não poderá contar com três volantes contra o Tricolor gaúcho: Bobadilla está com a seleção paraguaia disputando amistosos na Ásia, Luan se recupera de uma lesão no músculo adutor direito e Pablo Maia terá de cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos.

Sendo assim, Luiz Gustavo passa a ser a única opção para a vaga de primeiro volante da equipe, aquele com características mais defensivas, de marcação, já que Marcos Antônio e Alisson são mais ofensivos, se destacando pelo poder de armação de jogadas, ainda que também defendam bem.

Pesa a favor de Luiz Gustavo o fato de ser capaz de atuar também como zagueiro, dando à comissão técnica a possibilidade de mudar o time taticamente sem a necessidade de queimar uma das substituições.

O elenco do São Paulo ainda terá mais três dias de treinamento antes do técnico Hernán Crespo definir qual será o time que enfrentará o Grêmio, em Porto Alegre, pelo Brasileirão.

Neste domingo, os jogadores receberam folga da comissão técnica são-paulina e se reapresentarão na segunda-feira, iniciando a reta final de preparação para o duelo com o Tricolor gaúcho.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Alex Poatan incendeia público brasileiro com provocação a Ankalaev

Artilheiro do Corinthians, Yuri Alberto pode tornar Santos maior vítima da carreira

Luiz Gustavo pode aproveitar desfalque de volantes para ganhar espaço no São Paulo

Torcedor mirim do XV viaja mais de 500 km para ver ídolo Reynaldo, que se emociona: "Nunca vou esquecer"

Fora desde agosto, meia do Santos vive expectativa de estrear com Vojvoda em clássico

São Paulo avalia mandar mais jogos na Vila Belmiro ainda em 2025

O que 'lendas' da Itália pensam sobre Ancelotti na seleção brasileira

Entre glórias e dívidas, John Textor vive saga no comando do Botafogo

Lutador vai ministrar culto em igreja horas após vencer combate no UFC Rio

Fla justifica preço mínimo de R$ 350 contra Racing como 'final comercial'

Biquíni e churrasco: Brasileiros da Liga Saudita vivem em 'oásis' de luxo