Luiz Gustavo pode aproveitar desfalque de volantes para ganhar espaço no São Paulo

Luiz Gustavo tem a oportunidade de voltar a ganhar espaço no São Paulo nesta reta final de temporada. Recuperado de um tromboembolismo pulmonar que o tirou praticamente de todo o ano do Tricolor, o volante busca mostrar ao técnico Hernán Crespo que pode ser muito útil e, para isso, aproveitará o fato de o elenco lidar com muitos desfalques no meio-campo no duelo com o Grêmio, na próxima quinta-feira.

Crespo não poderá contar com três volantes contra o Tricolor gaúcho: Bobadilla está com a seleção paraguaia disputando amistosos na Ásia, Luan se recupera de uma lesão no músculo adutor direito e Pablo Maia terá de cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos.

Sendo assim, Luiz Gustavo passa a ser a única opção para a vaga de primeiro volante da equipe, aquele com características mais defensivas, de marcação, já que Marcos Antônio e Alisson são mais ofensivos, se destacando pelo poder de armação de jogadas, ainda que também defendam bem.

Pesa a favor de Luiz Gustavo o fato de ser capaz de atuar também como zagueiro, dando à comissão técnica a possibilidade de mudar o time taticamente sem a necessidade de queimar uma das substituições.

O elenco do São Paulo ainda terá mais três dias de treinamento antes do técnico Hernán Crespo definir qual será o time que enfrentará o Grêmio, em Porto Alegre, pelo Brasileirão.

Neste domingo, os jogadores receberam folga da comissão técnica são-paulina e se reapresentarão na segunda-feira, iniciando a reta final de preparação para o duelo com o Tricolor gaúcho.