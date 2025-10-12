Topo

Luis Suárez anota em goleada e se torna o 4º jogador em atividade a atingir 600 gols

Aos 38 anos, o atacante uruguaio Luis Suárez alcançou, neste sábado, a marca de 600 gols na carreira. O feito foi alcançado ao balançar as redes na goleada do Inter Miami sobre o Atlanta United por 4 a 0 pela Major League Soccer (MLS).

O ex-jogador do Grêmio é o quarto atleta em atividade a alcançar a marca. Apenas o português Cristiano Ronaldo (946), o argentino Lionel Messi (886) e o polonês Robert Lewandowski (732) atingiram este número.

Nas redes sociais, o atacante celebrou a marca alcançada. "Uma noite especial, pela vitória importantíssima e por atingir 600 gols na carreira", disse Suárez no X.

De acordo com dados da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS, na sigla em inglês), o Barcelona foi o clube no qual Suárez mais balançou as redes, com 198 gols. Na passagem pelo Grêmio, o artilheiro marcou 29 gols. Mesmo aposentado da seleção uruguaia, Suárez ostenta a marca de maior artilheiro do país vizinho, onde balançou em 69 vezes.

Entre os maiores artilheiros da história do futebol, o uruguaio está na 12ª colocação geral. Para entrar no top 10 jogadores mais goleadores na carreira, ele precisa de mais 27 gols para ultrapassar o norte-irlandês Joe Bambrick, com 626.

Confira os gols de Luis Suárez por clube e pela seleção uruguaia:

Barcelona: 198 gols

Ajax: 111 gols

Liverpool: 82 gols

Seleção Uruguaia: 69 gols

Inter Miami: 42 gols

Atlético de Madrid: 34 gols

Grêmio: 29 gols

Nacional: 20 gols

Groningen: 15 gols

Veja os jogadores com 600 ou mais gols na história:

Cristiano Ronaldo: 946 gols

Lionel Messi: 886 gols

Pelé*: 762 gols (reconhecidos pela Fifa)

Romário: 756 gols

Robert Lewandowski: 732 gols

Ferenc Puskás: 725 gols

Josef Bican: 722 gols

Jimmy Jones: 639 gols

Gerd Muller: 634 gols

Joe Bambrick: 626 gols

Abe Lenstra: 624 gols

Luis Suárez: 600 gols

*apesar de Pelé ter contado mais de 1.283 gols na carreira, a Fifa reconhece apenas 767

