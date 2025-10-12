Lenda do UFC questiona possível participação de McGregor e Jones Jones na Casa Branca

O UFC está organizando um evento histórico na Casa Branca, marcado para junho de 2026, e nomes consagrados como Conor McGregor e Jon Jones já demonstraram interesse em fazer parte do card. No entanto, para Demetrious Johnson, um dos maiores nomes da história do MMA, a ocasião deveria destacar lutadores que estão em plena atividade.

Em vídeo publicado em seu canal no 'Youtube', o ex-campeão peso-mosca (57 kg) reconheceu o legado da dupla, mas defendeu que a oportunidade seja dada a quem vem competindo com frequência. Para ele, o momento simbólico pede a valorização de atletas que seguem ativos no octógono.

"Não gosto quando alguém está parado, só curtindo, e ainda assim pode escolher quando e contra quem quer lutar. Talvez eles tenham conquistado esse direito, não sei. Mas, pra mim, esse tipo de evento deve destacar quem está ralando de verdade agora", afirmou.

Respeito ao legado

Apesar da crítica, Johnson fez questão de demonstrar respeito à trajetória de McGregor e Jones. Ainda assim, destacou que, desde o início da pandemia, ambos somaram apenas três lutas no total - algo que, em sua visão, enfraquece a necessidade de suas presenças em um card tão emblemático.

"Não estou desmerecendo o legado do Jon, longe disso. Mas se há atletas lutando constantemente e entregando grandes performances, eles merecem ter a oportunidade antes", completou.

Enquanto o presidente do UFC, Dana White, adota cautela quanto ao retorno de Jones, a participação de McGregor no evento ainda é tratada como uma possibilidade concreta. Sua enorme popularidade e vínculo próximo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fortalecem sua chance de integrar o card.

