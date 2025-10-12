Topo

Jornal espanhol cita recuperação de Rodrygo com Ancelotti: 'Melhor versão'

Rodrygo celebra gol do Brasil sobre a Coreia do Sul em amistoso disputado em Seul - Han Myung-Gu/Getty Images
Rodrygo celebra gol do Brasil sobre a Coreia do Sul em amistoso disputado em Seul Imagem: Han Myung-Gu/Getty Images
O atacante Rodrygo chamou a atenção do jornal As, da Espanha, pelo atual futebol apresentado com a seleção brasileira.

O que aconteceu

De acordo com o As, Rodrygo voltou à sua melhor forma com Carlo Ancelotti. O técnico do Brasil e o jogador trabalharam juntos no Real Madrid.

A matéria destacou o início de temporada conturbado do atacante no Real. Com Xabi Alonso, Rodrygo tem 212 minutos jogados contra 689 minutos do titular Vinicius Jr. neste ano pelo clube.

Apesar da reserva no time espanhol, Rodrygo voltou a ser um dos destaques na seleção. O jogador marcou dois gols contra a Coreia na goleada por 5 a 0.

Para o jornal As, a atuação significa um recado para Vini Jr. e Xabi Alonso. "Um vislumbre de esperança para continuar na briga por uma vaga de titular no Real Madrid, algo que ele não desistiu de jeito nenhum.", destacou a publicação.

Rodrygo declarou ao As que a recuperação deve-se à boa relação com o treinador italiano. "Carlo me ajudou muito. Ele viu que eu sou uma pessoa e que eu tinha problemas reais. Ele entendeu meu momento e minha situação complicada. Agradeci e pedi para jogar. Mas ele sabia que tinha que recuperar a pessoa antes do jogador. Sempre que posso, agradeço ao Carletto.", contou Rodrygo ao As.

