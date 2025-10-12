Internacional explica nova cirurgia na mão do goleiro Rochet

O Internacional divulgou neste domingo uma nota oficial informando que o goleiro Sergio Rochet passará por nova cirurgia na próxima terça-feira (14/10), em Porto Alegre, para retirada da placa e dos parafusos utilizados na fixação da fratura no quarto metacarpo da mão esquerda.

Dentro do planejamento

Segundo o clube, o procedimento faz parte do planejamento médico definido desde a operação inicial, realizada em 30 de março, após o goleiro se lesionar durante o jogo contra o Flamengo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

"A intervenção faz parte do planejamento médico definido desde a cirurgia inicial", informou o clube.

O Inter destacou ainda que não há nova lesão nem qualquer complicação no tratamento. Em junho, o uruguaio já havia passado por um pequeno procedimento complementar, dentro do processo de reabilitação, "com o objetivo de ajustar a consolidação óssea e garantir a plena recuperação".

"Agora, em conformidade com o cronograma médico, o atleta passará pela etapa final da recuperação, destinada à retirada do material de fixação ? prática comum em casos desse tipo de fratura", explicou o comunicado.

Processo de fisioterapia

Após o período pós-operatório e de cicatrização, Rochet voltará a realizar fisioterapia no CT Parque Gigante, sob supervisão do Departamento de Saúde e Performance do clube.

O texto conclui que a decisão foi tomada em conjunto entre o atleta e o Inter, também levando em conta o tratamento da lesão no pé esquerdo, para sincronizar os processos de recuperação e permitir que "Chino Rochet esteja em plenas condições o quanto antes".

Novo problema

Rochet não atua desde a derrota do Internacional para o Grêmio, no mês passado. Ele vinha em tratamento de uma outra lesão, desta vez no pé esquerdo.