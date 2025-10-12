Indiscutível, show e 'o cara': imprensa holandesa exalta e defende Memphis

O atacante Memphis Depay virou destaque na imprensa holandesa após a vitória da Holanda contra a Finlândia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O que aconteceu

A atuação de Memphis Depay gerou repercussão positiva na imprensa local. Jornais esportivos destacaram os números do atleta e seu papel na busca pela classificação da Holanda para a Copa do Mundo.

Na vitória por 4 a 0, Memphis fez um gol e deu duas assistências. A partida aconteceu neste domingo, em Amsterdã, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O jogador, que já havia se tornado o maior artilheiro da Holanda, isolou-se como o maior garçom da seleção. Ao todo, são 54 gols e 35 assistências.

O que a imprensa disse

Algemeen Dagblad: "Seu pênalti convertido eleva seu total para 54 gols, combinados com 35 assistências. Esses são números inéditos para o atacante, que tem sido muito criticado em seu próprio país, mas que, sob o comando de Koeman, continua sendo o artilheiro número um indiscutível."

De Volkskrant: "Foi novamente dia de Memphis Depay, na vibrante Johan Cruijff Arena, em homenagem ao recordista da seleção holandesa. Depay, de 31 anos, sabe que continuará sendo o maior artilheiro da seleção holandesa por muitos anos, até bem tarde, quando poderá sentar-se alegremente em uma varanda e relembrar sua carreira com uma barba possivelmente ainda mais cheia do que agora. Da atual geração de jogadores da seleção, Cody Gakpo é o segundo, com dezoito gols."

Voetbal International: "A seleção holandesa não teve falhas, com Memphis Depay dando um show antes do intervalo com duas assistências e um pênalti convertido. O atacante de 31 anos recebeu nota 7,5, a mais alta, junto com Frenkie de Jong."

Sportnieuws.nl: "Houve um homem que realmente roubou a cena contra a Finlândia: Memphis Depay. Contra Malta, ele brilhou como reserva, marcando um gol, mas contra a Finlândia, foi a estrela da seleção holandesa como titular. São partidas como essas que mais uma vez destacam o valor de Memphis para a seleção holandesa. Sempre que há dúvidas sobre seu valor, ele cumpre o prometido. Embora tenha tido menos sucesso recentemente contra os "grandes países". Houve muita experimentação nos últimos meses em relação à posição de atacante, mas parece claro: Memphis tem que ser o cara para fazer a diferença pela Holanda na Copa do Mundo."