Hugo Souza celebra chance na seleção contra o Japão: 'Trabalhei a vida inteira por isso'

O goleiro Hugo Souza durante treinamento com a seleção brasileira no CT Joaquim Grava, em São Paulo. Imagem: Rafael Ribeiro/CBF

12/10/2025 16h35

Destaque na meta do Corinthians, Hugo Souza fará sua estreia como titular da seleção brasileira nesta terça-feira, às 7h30 (horário de Brasília), diante do Japão, em Tóquio. O goleiro não esconde a ansiedade para entrar no Ajinomoto Stadium representando seu país depois de tanto esforço - reencontrou o gosto pela bola no time do Parque São Jorge depois de virar a quarta opção no Flamengo e tentar a sorte no pequeno Chaves, de Portugal.

"Não é só um amistoso. É a realização de um sonho, da minha família, do meu pai, de todo mundo que me acompanhou desde sempre. Vou levar todas essas energias positivas para dentro do campo para ajudar a equipe a sair com a vitória", afirmou o goleiro de 26 anos à CBF TV, sem esconder a ansiedade para a estreia.

"A expectativa está a mil, trabalhei a vida inteira para chegar a este momento. Agora é entrar e fazer o que eu sei e o que me trouxe até aqui", comentou. "Tem aquele frio na barriga, que é comum, e espero que seja o primeiro de muitos (jogos pela seleção). Estou muito feliz com essa oportunidade."

Quem também aguarda uma oportunidade para mostrar trabalho e ser chamado para o grupo que disputará a Copa do Mundo é Richarlison. O atacante jogou apenas 12 minutos contra a Coreia do Sul e não conseguiu balançar a rede na goleada por 5 a 0, em Seul, mas espera deixar sua marca no Japão, de onde guarda ótimas recordações.

"A alegria é muito grande, né? Tenho boas lembranças, foi onde conquistamos o ouro olímpico. É um país que eu gosto muito. Espero receber o carinho do torcedor lá também", disse o atacante do Tottenham, que foi o artilheiro dos Jogos de Tóquio, realizados em 2021, além de ajudar o Brasil a conquistar seu segundo título olímpico. Do grupo atual, Matheus Cunha, Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli também estiveram presentes na conquista.

Aos 28 anos, Richarlison reencontrou a boa fase no Tottenham e esteve presente em todas as convocações de Carlo Ancelotti, por quem já havia sido comandado no Everton, da Inglaterra. "O Ancelotti nos dá confiança. Quando o treinador te dá confiança, você trabalha com mais tranquilidade e as coisas começam a fluir mais. Espero retribuir dentro de campo", comentou.

