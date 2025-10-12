Topo

Esporte

Hugo Calderano e Bruna Takahashi estreiam com vitória nas duplas mistas do Pan-Americano

Rock Hill, Estados Unidos

12/10/2025 20h30

Melhor mesa-tenista do continente e número três do ranking mundial, o brasileiro Hugo Calderano estreou neste domingo no pan-americano de Pan-Americano de Rock Hill, na Carolina do Sul, nos EUA. Ele e a namorada, Bruna Takahashi, venceram os argentinos Lorenzo Santiago e Camila Arguelles por 3 a 0 (11/6, 11/8 e 11/8).

Pelas quartas de final, nesta segunda-feira, a dupla brasileira enfrenta os mexicanos CASTRO Rogelio Castro e Arantxa Cossio, que venceram os canadenses Edward Ly e Mo Zhang por 3 a 1 (8/11, 14/12, 11/9 e 13/11). Também nesta segunda-feira, Calderano estreia na disputa de simples. Ele enfrenta Diego Orantes, de El Salvador, que é apenas o 491º do mundo.

Favorito ao título, Calderano joga para tentar manter o domínio no Pan-Americano. Ele foi campeão de simples do evento cinco vezes (2017, 2021, 2022, 2023 e 2024). Além de Calderano e Bruna, o Brasil está representado por Giulia Takahashi, Laura Watanabe, Victoria Strassburger, Leonardo Iizuka, Guilherme Teodoro e Felipe Doti.

As disputas em Rock Hill acontecem até domingo, quando acontecem as finais por equipes femininas e masculinas. As decisões de simples, femininas e masculinas, estão marcadas para quarta-feira.

