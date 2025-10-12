Goleada sobre o Juventude aumenta chance de título do Palmeiras; veja probabilidades
O Palmeiras fez a lição de casa e venceu o Juventude, neste sábado, por 4 a 1, em rodada atrasada do Campeonato Brasileiro. Raphael Veiga, Bruno Rodrigues, Felipe Anderson e Bruno Fuchs balançaram as redes no Allianz Parque para firmar o time na liderança da competição. O resultado aumentou a chance de título do Verdão.
Qual a chance do Palmeiras ser campeão?
Com 58 pontos, três a mais que o vice-líder Flamengo, o Palmeiras ampliou a probabilidade de ser campeão brasileiro para 69%, de acordo com dados do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). O time carioca aparece logo atrás, com 25,1%.
Situação do Palmeiras no Brasileirão
O Palmeiras foi o único time entre os que brigam pelo título a entrar em campo nesta data Fifa justamente para repor o jogo da 12ª rodada contra o Juventude. Mesmo desfalcado, o Verdão conseguiu fazer bem seu trabalho e sair com mais três pontos. Assim, soma já a sua terceira vitória seguida no Brasileiro após ter a sequência interrompida pelo Bahia.
Palmeiras tem mais um jogo atrasado
A equipe de Abel Ferreira tem, ao todo, 26 jogos disputados no Brasileiro, mesmo número que o Flamengo, mas ainda tem um a menos que o Cruzeiro, terceiro colocado. O Palmeiras irá cumprir esse jogo atrasado no próximo dia 15 de novembro, contra o Santos. A bola rola às 21 horas (de Brasília), na Vila Belmiro.
Além disso, a sequência do Verdão pela frente tem os confrontos diretos contra Flamengo e Cruzeiro. O confronto contra o Rubro-Negro será já no próximo fim de semana, enquanto o duelo com a Raposa acontece entre as partidas das semifinais da Libertadores, contra a LDU.
Chances de título no Brasileirão
- Palmeiras - 69%
- Flamengo - 25,1%
- Cruzeiro - 5,4%
- Mirassol - 0,20%
- Bahia - 0,20%
- Botafogo - 0018%
Próximos jogos do Palmeiras
Palmeiras x Red Bull Bragantino (28ª rodada do Brasileirão)
Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 19 horas (de Brasília)
Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
Flamengo x Palmeiras (29ª rodada do Brasileirão)
Data e horário: 19 de outubro de 2025 (domingo), às 16 horas (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)