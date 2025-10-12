Gana vence Comores e é a 21ª seleção confirmada na Copa; veja classificadas
A seleção de Gana assegurou sua vaga na Copa do Mundo de 2026 no jogo contra as Ilhas Comores, neste domingo, em casa, no Sports Stadium, em Accra. A partida, válida pela última rodada do Grupo I das Eliminatórias Africanas, terminou com vitória dos ganeses por 1 a 0.
Mohamed Kudus fez o gol da vitória. 1 a 0. Aos 2 minutos do segundo tempo, Kudus recebeu cruzamento rasteiro pela direita e finalizou. A zaga adversária se atrapalhou e deu a chance pros ganeses abrirem o placar.
Gana só perderia a vaga em um cenário extremamente improvável: se perdesse para Comores, Madagascar precisaria vencer o Mali fora de casa e superar uma diferença de oito gols no saldo para ultrapassá-la.
Na Copa do Mundo de 2022, Gana terminou em último lugar do Grupo H, somando apenas 3 pontos, enquanto Portugal liderou a chave.
Agora, 21 países estão garantidos na Copa do Mundo do ano que vem, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.
Veja países classificados
- Argélia
- Argentina
- Austrália
- Brasil
- Canadá (país-sede)
- Colômbia
- Coreia do Sul
- Egito
- Equador
- EUA (país-sede)
- Gana
- Irã
- Japão
- Jordânia
- Marrocos
- México (país-sede)
- Nova Zelândia
- Paraguai
- Tunísia
- Uruguai
- Uzbequistão
Quais vagas faltam?
- África: 4 países
- América Central: 3 países
- Ásia: 2 países
- Europa: 16 países
- Repescagem Fifa: 2 países
Ficha técnica
Gana 1 X 0 Comores
Data e horário: 12 de outubro de 2025, às 16h (de Brasília).
Competição: Eliminatórias Africanas.
Local: Sports Stadium, Accra (GAN).
Árbitro: Atcho Pierre Ghislain.
Assistentes: Ditsoga Marlaise e Ondo Ndong Urbain.
Cartões amarelos: Sibo (GAN), Lutin (COM).
Gol: Mohamed Kudus (2'/2ºT).
Gana: Benjamin Asare; Alidu Seidu, Alexander Djiku, Mohammed Salisu, Jonas Adjei, Ebenezer Annan; Thomas Partey, Kwasi Sibo (Yarenkyi), Mohammed Kudus; Jordan Ayew, Antoine Semenyo. Técnico: Otto Addo
Comores: Adel Anzimati-Aboudou; Ismael Boura, Kenan Toubibou, Ahmed Soilihi, Kassim M'Dahoma; Benjaloud Youssouf (Bakari), Youssouf M'Changama, Zaydou Youssef, Yacine Bourhane (Mohamed); Rafiki Said, Faïz Selemani (Lutin). Técnico: Stefano Cusin