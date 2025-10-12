Topo

Gana vence Comores e é a 21ª seleção confirmada na Copa; veja classificadas

Gana comemora gol contra Comores, pelas eliminatórias africanas para a Copa do Mundo - Reprodução/CazéTV
Gana comemora gol contra Comores, pelas eliminatórias africanas para a Copa do Mundo Imagem: Reprodução/CazéTV
12/10/2025 17h55

A seleção de Gana assegurou sua vaga na Copa do Mundo de 2026 no jogo contra as Ilhas Comores, neste domingo, em casa, no Sports Stadium, em Accra. A partida, válida pela última rodada do Grupo I das Eliminatórias Africanas, terminou com vitória dos ganeses por 1 a 0.

Mohamed Kudus fez o gol da vitória. 1 a 0. Aos 2 minutos do segundo tempo, Kudus recebeu cruzamento rasteiro pela direita e finalizou. A zaga adversária se atrapalhou e deu a chance pros ganeses abrirem o placar.

Gana só perderia a vaga em um cenário extremamente improvável: se perdesse para Comores, Madagascar precisaria vencer o Mali fora de casa e superar uma diferença de oito gols no saldo para ultrapassá-la.

Na Copa do Mundo de 2022, Gana terminou em último lugar do Grupo H, somando apenas 3 pontos, enquanto Portugal liderou a chave.

Agora, 21 países estão garantidos na Copa do Mundo do ano que vem, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Veja países classificados

  • Argélia
  • Argentina
  • Austrália
  • Brasil
  • Canadá (país-sede)
  • Colômbia
  • Coreia do Sul
  • Egito
  • Equador
  • EUA (país-sede)
  • Gana
  • Irã
  • Japão
  • Jordânia
  • Marrocos
  • México (país-sede)
  • Nova Zelândia
  • Paraguai
  • Tunísia
  • Uruguai
  • Uzbequistão

Quais vagas faltam?

  • África: 4 países
  • América Central: 3 países
  • Ásia: 2 países
  • Europa: 16 países
  • Repescagem Fifa: 2 países

Ficha técnica
Gana 1 X 0 Comores

Data e horário: 12 de outubro de 2025, às 16h (de Brasília).
Competição: Eliminatórias Africanas.
Local: Sports Stadium, Accra (GAN).
Árbitro: Atcho Pierre Ghislain.
Assistentes: Ditsoga Marlaise e Ondo Ndong Urbain.
Cartões amarelos: Sibo (GAN), Lutin (COM).
Gol: Mohamed Kudus (2'/2ºT).

Gana: Benjamin Asare; Alidu Seidu, Alexander Djiku, Mohammed Salisu, Jonas Adjei, Ebenezer Annan; Thomas Partey, Kwasi Sibo (Yarenkyi), Mohammed Kudus; Jordan Ayew, Antoine Semenyo. Técnico: Otto Addo

Comores: Adel Anzimati-Aboudou; Ismael Boura, Kenan Toubibou, Ahmed Soilihi, Kassim M'Dahoma; Benjaloud Youssouf (Bakari), Youssouf M'Changama, Zaydou Youssef, Yacine Bourhane (Mohamed); Rafiki Said, Faïz Selemani (Lutin). Técnico: Stefano Cusin

