Gana vence Comores pelas Eliminatórias e se classifica para a Copa do Mundo

Gana se tornou o 21ª país classificado para a Copa do Mundo de 2026 neste domingo ao vencer Comores, por 1 a 0, no estádio Accra Sports, pela última rodada das Eliminatórias Africanas. Mohammed Kudus marcou o único gol da seleção, que disputará o Mundial pela quinta vez em sua história.

Cinco vagas africanas preenchidas

A seleção ganesa se junta à Argélia, Egito, Marrocos e Tunísia como os representanets da CAF (Confederação Africana de Futebol) na Copa do Mundo. Restam ainda quatro vagas disponíveis para os países africanos.

Gana encerrou as Eliminatórias na liderança do Grupo I, com 25 pontos, seis a mais que Madagascar, que perdeu para Mali e ficou na segunda posição.

Ghana are World Cup-bound for the fifth time! Historic moment!

Resumo do jogo

?? GANA 1 X 0 COMORES ??

Competição: Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026 (10ª rodada)



Local: estádio Accra Sports, em Acra, em Gana



Data: 12 de outubro de 2025 (domingo)



Horário: 16h (de Brasília)

Gol

? Mohammed Kudus, aos 2? do 2º tempo

Como foi o jogo

O gol da classificação saiu no início do segundo tempo. Aos dois minutos, Partey aproveitou lançamento na área e passou para Kudus. O atacante, bem posicionado na pequena área, completou para o fundo das redes.