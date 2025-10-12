Topo

Esporte

Gana vence Comores pelas Eliminatórias e se classifica para a Copa do Mundo

12/10/2025 17h57

Gana se tornou o 21ª país classificado para a Copa do Mundo de 2026 neste domingo ao vencer Comores, por 1 a 0, no estádio Accra Sports, pela última rodada das Eliminatórias Africanas. Mohammed Kudus marcou o único gol da seleção, que disputará o Mundial pela quinta vez em sua história.

Cinco vagas africanas preenchidas

A seleção ganesa se junta à Argélia, Egito, Marrocos e Tunísia como os representanets da CAF (Confederação Africana de Futebol) na Copa do Mundo. Restam ainda quatro vagas disponíveis para os países africanos.

Gana encerrou as Eliminatórias na liderança do Grupo I, com 25 pontos, seis a mais que Madagascar, que perdeu para Mali e ficou na segunda posição.

? Resumo do jogo

?? GANA 1 X 0 COMORES ??

? Competição: Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026 (10ª rodada)

?? Local: estádio Accra Sports, em Acra, em Gana

? Data: 12 de outubro de 2025 (domingo)

? Horário: 16h (de Brasília)

Gol

  • ? Mohammed Kudus, aos 2? do 2º tempo

Como foi o jogo

O gol da classificação saiu no início do segundo tempo. Aos dois minutos, Partey aproveitou lançamento na área e passou para Kudus. O atacante, bem posicionado na pequena área, completou para o fundo das redes.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Novorizontino faz 3 a 0 no Operário-PR e volta ao G-4 da Série B

Gana vence Comores pelas Eliminatórias e se classifica para a Copa do Mundo

Gana vence Comores e é a 21ª seleção confirmada na Copa; veja classificadas

Com gol de Lewandowski, Polônia bate a Lituânia pelas Eliminatórias Europeias

Barcelona não deve renovar contrato de Robert Lewandowski, diz jornal espanhol

Indiscutível, show e 'o cara': imprensa holandesa exalta e defende Memphis

Palmeiras amplia chances de título do Brasileirão após goleada; veja probabilidades

Palmeiras volta a vencer o Botafogo-SP e pega o Santos na semifinal do Paulistão sub-20

Sérgio Rochet e Inter agendam cirurgia para retirar placa e parafusos da mão esquerda

Atlético-MG intensifica preparação para clássico com o Cruzeiro no Brasileirão

Sesi Bauru ganha título paulista de vôlei e mira disputa da Supercopa