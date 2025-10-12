Gana vence Comores e garante vaga na Copa do Mundo de 2026; confira a lista dos classificados

A seleção de Gana garantiu classificação para a Copa do Mundo de 2026 neste domingo, depois de vencer Comores por 1 a 0, em casa. O atacante Mohammed Kudus, do Tottenham, foi o autor do gol que coloca o país africano de volta a um mundial depois de duas edições de ausência.

Com isso, a Copa do ano que vem passa a contar com 21 seleções classificadas, já incluindo os países-sede Canadá, Estados Unidos e México. Nesta Data Fifa de outubro, duas seleções da África garantiram vaga no próximo mundial.

O Estadão mostra a seguir um panorama de cada continente na disputa por vagas à Copa do Mundo de 2026. Cabe ressaltar que América do Sul e Oceania já têm todas as vagas preenchidas, inclusive para repescagem. Já a Ásia conclui a última fase de disputa nas Eliminatórias, assim como Confederação Africana de Futebol (CAF) define mais vagas até o fim desta Data Fifa.

ÁSIA

Primeiro continente a ter uma seleção classificada para a Copa do Mundo, conta com seis vagas definidas e duas que ainda estão em disputa. Austrália, Coreia do Sul, Irã, Japão, Jordânia e Usbequistão estão garantidas em 2026.

Na quarta rodada, seis seleções se dividem em dois grupos, com uma vaga reservada para cada chave. Catar, Emirados Árabes Unidos e Omã estão no Grupo A, enquanto Arábia Saudita, Iraque e Indonésia ficaram do lado B.

Neste sábado, Iraque venceu a Indonésia por 1 a 0, enquanto os Emirados Árabes Unidos derrotaram Omã por 2 a 1.

ÁFRICA

Com nove vagas diretas garantidas para a próxima Copa do Mundo, já conta com quatro seleções classificadas. Egito, Marrocos, Tunísia e Argélia já haviam assegurado. Com a classificação de Gana neste domingo, restam quatro vagas a serem definidas até o fim desta Data Fifa de outubro.

Senegal e República Democrática do Congo no Grupo B; Benim, África do Sul ou Nigéria no C; Cabo Verde ou Camarões no D; Costa do Marfim ou Gabão no F definem vagas nos próximos dias.

AMÉRICA DO NORTE, CENTRA E CARIBE

Sem considerar os países-sede, o continente tem apenas um país que pode se classificar ainda nessa Data Fifa. Após vitória contra a Jamaica por 2 a 0, Curaçao pode assegurar a classificação com uma vitória sobre Trinidad e Tobago, na próxima terça-feira.

EUROPA

O Velho Continente é o que possui mais vagas diretas garantidas no próximo mundial. Seis seleções podem definir suas classificações ainda nesta Data Fifa. França, Suíça, Inglaterra, Noruega, Portugal e Espanha, com combinações de resultados, podem assegurar a ida à América do Norte em 2026 de forma antecipada.

AMÉRICA DO SUL E OCEANIA

Na América do Sul, todas as vagas diretas à Copa do Mundo já foram definidas: Argentina, atual campeã do mundo, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai. A Bolívia, por sua vez, disputará a repescagem mundial.

A disputa na Oceania, que tem apenas uma vaga direta, também já foi definida. A Nova Zelândia vai representar o continente no Mundial, enquanto a Nova Caledônia terá a chance de garantir sua ida pela repescagem.