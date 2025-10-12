Funcionário do XV de Piracicaba há 18 anos celebra título com a torcida no Barão lotado

O título emocionante do XV de Piracicaba na Copa Paulista de 2025, neste sábado, encheu Luiz de alegria. Funcionário do clube há 18 anos, ele comemorou a conquista junto com a torcida no Barão da Serra Negra lotado, com mais de 14 mil pessoas, e falou à Gazeta Esportiva sobre a emoção de ver o seu time ser campeão.

Luiz Antônio Bueno Franzoni, de 70 anos de idade, brinca que já torcia para o XV antes de sair da barriga de sua mãe. Ele reside em Piracicaba desde que nasceu e trabalha como segurança nos portões do estádio do Nhô Quim.

"Sempre [torci para o XV]. Antes mesmo de nascer, já torcia. Trabalho aqui há 18 anos, fiquei muito feliz com esse título", disse Luiz à reportagem.

Dá para brigar na Série D?

O segurança acredita que a missão do XV de Piracicaba na Série D do Brasileirão de 2026 será árdua. O time ganhou a possibilidade de disputar o torneio no próximo ano, mas Luiz não enxerga o futuro com tanto otimismo.

"Dá para brigar, mas vai ser difícil. Tem outros times bem mais estruturados, com mais dinheiro. No futebol tudo pode acontecer, mas é difícil. Agora temos que focar na A2", afirmou, se referindo à disputa da Segunda Divisão do Campeonato Paulista, que terá início na próxima temporada.

Fã da TV Gazeta

Luiz se diz telespectador assíduo da TV Gazeta, que transmitiu os dois jogos das finais da Copa Paulista de 2025 entre XV de Piracicaba e Primavera, tanto na televisão aberta como no YouTube.

"Sempre assisto, não perco um programa. Vejo muito a Michelle [Gianella], o Garraffa... Gosto muito do Chico Lang, ele é corintiano roxo mesmo", brincou.

Título dramático

O título do XV de Piracicaba veio de forma dramática. A equipe de Moisés Egert perdeu o primeiro jogo da decisão, em Campinas, mas conseguiu reverter o confronto ao vencer a partida de volta por 2 a 0, com direito a gol no último lance.

O tento, marcado por Almir Luan, fez o Barão da Serra Negra explodir de alívio. Durante o embate, embora tenha feito festa e empurrado o time a todo momento, a torcida do Nhô Quim estava tensa. Como brincou o locutor do estádio durante o jogo, "com o XV sempre é mais difícil".