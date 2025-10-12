Fuchs faz um 'p...' jogo e descobre que deve continuar no Palmeiras em 2026

Bruno Fuchs marcou seu primeiro gol pelo Palmeiras, foi destaque da goleada por 4 a 1 sobre o Juventude no Allianz Parque e soube após o jogo, pelas palavras de Abel Ferreira, que seguirá no clube em 2026.

"Notícia em primeira mão"

O zagueiro foi um dos grandes destaques do triunfo alviverde no Allianz Parque, alternando entre a linha de três zagueiros e a função de primeiro homem de meio de campo e ainda marcando seu primeiro tento.

A bola passou muito pelos pés de Fuchs, mas também de Andreas Pereira. Ambos se portaram como os 'lançadores' palmeirenses no embate deste sábado. Foi através dessas bolas enfiadas que o Palmeiras construiu sua vantagem no primeiro tempo, indo pros vestiários com dois gols de vantagem.

O técnico Abel Ferreira precisou quebrar a cabeça para armar seu time titular em meio aos desfalques, entre eles a dupla de ataque titular: Flaco López, convocado para a seleção da Argentina, e Vitor Roque, suspenso.

Após o jogo, o português rasgou elogios ao zagueiro e informou o que ninguém ainda sabia: ele deverá continuar no clube em 2026.

O Bruno Fuchs fez um puta jogo na posição de 5. Ele já tinha feito gol? Foi só vir ao Palmeiras para começar a fazer gol (...) É um jogador com uma capacidade técnica muito boa, uma saída de bola absurda, uma calma extraordinária. É um jogador de que nós gostamos, e vamos continuar com ele [em 2026] Abel Ferreira, em entrevista coletiva

Conversando com repórteres após o jogo, Fuchs foi perguntado sobre a fala de Abel e mostrou-se surpreso:

Notícia em primeira mão essa (risos). Estou muito feliz. Se ele falou, está falado. Estou muito feliz, vou ver isso depois. Contente, muito feliz, muito feliz Bruno Fuchs, na zona mista

Envolvido em uma troca com Caio Paulista, Fuchs foi contratado junto ao Atlético-MG por empréstimo de um ano, em fevereiro. O Palmeiras tem uma cláusula de opção de compra que pode ser exercida ao final do contrato.

O defensor era cotado como terceira opção na defesa do então técnico do Galo, Cuca, e hoje é uma peça recorrente no sistema defensivo do Alviverde. Ao todo, o paranaense de 26 anos foi 31 vezes a campo nesta temporada pelo clube, sendo 21 delas como titular.