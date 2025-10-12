Topo

Esporte

França supera Noruega e encara Marrocos na semi do Mundial sub-20

12/10/2025 22h05

A França confirmou seu favoritismo neste domingo e garantiu a classificação para a semifinal do Mundial sub-20 ao vencer a Noruega por 2 a 1, em partida disputada no Estádio Playa Ancha, pelas quartas de final.

Os gols dos franceses foram marcados por Saimon Bouabré (duas vezes), enquanto os noruegueses descontaram com Rasmus Holten

Situação do Mundial sub-20

Na próxima quarta-feira, às 17h (de Brasília), os franceses vão enfrentar o Marrocos, que eliminou os Estados Unidos. A bola rola no Estádio El Teniente, Rancagua, Chile.

No outro lado da chave, a semifinal é formada por Colômbia e Argentina. A partida entre as seleções sul-americanas acontece às 20h de quarta-feira, no Estádio Nacional de Santiago.

? Resumo do jogo

FRANÇA 2 x 1 NORUEGA

? Competição: quartas de final do Mundial sub-20

? Data: 12 de outubro de 2025 (domingo)

?? Local: Estádio Playa Ancha, Valparaiso, Chile

? Horário: 20h (de Brasília)

Gols:

? Saimon Bouabré, aos 19? do 1ºT (França)

? Saïmon Bouabré, aos 37? do 1ºT (França)

? Rasmus Holten, aos 38? do 2ºT (Noruega)

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

A França dominou grande parte da primeira etapa contra a Noruega e conseguiu abrir vantagem com gols de Saimon Bouabré. O primeiro veio aos 19 minutos, quando Bouabré recebeu passe em profundidade de Noham Kamara e finalizou com precisão ao centro do gol.

O segundo gol francês surgiu aos 37 minutos, novamente com Bouabré, desta vez aproveitando assistência de Andréa Leborgne com um passe de cabeça. A Noruega teve dificuldades para criar chances claras, e a defesa francesa se manteve firme, garantindo a vantagem de 2 a 0 ao intervalo.

Segundo tempo

Na segunda etapa, a Noruega voltou mais ofensiva e conseguiu diminuir aos 38 minutos com Rasmus Holten, que cabeceou para o gol após cruzamento de Sondre Granaas.

