Fora desde agosto, meia do Santos vive expectativa de estrear com Vojvoda em clássico

O meia Gabriel Bontempo está próximo de reencontrar o gramado e, desta vez, sob o comando de Juan Pablo Vojvoda. Recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, o jogador de 20 anos vive a expectativa de estrear com o técnico argentino no clássico contra o Corinthians, marcado para a próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A última vez que Bontempo atuou foi na derrota do Santos para o Bahia por 2 a 0, em 24 de agosto. Desde então, o meia ficou fora dos seis jogos seguintes, período em que passou por tratamento e retomou aos poucos os trabalhos físicos e técnicos no CT Rei Pelé. Na partida contra o Ceará, chegou a ser relacionado, mas acabou não entrando em campo.

Agora, com a pausa da data Fifa, o jogador aproveitou os treinos para recuperar ritmo e se colocar novamente à disposição. De volta aos treinos sem restrições, o meia pode ganhar espaço atuando em uma função mais ofensiva no meio-campo, onde Barreal vem sendo o principal concorrente.

Na temporada, o Menino da Vila soma 35 partidas e quatro gols com a camisa santista. Sua volta é vista internamente como um alívio em meio à reta final do Brasileirão, já que o time busca se distanciar de vez da zona de rebaixamento ? atualmente, o Santos ocupa a 16ª posição, com 28 pontos.

Para o clássico, Vojvoda deve manter a base das últimas partidas, com possíveis ajustes pontuais. Neymar, ainda em recuperação de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita, é baixa confirmada. Já o meia Victor Hugo segue como dúvida.

Próximo jogo do Santos

Santos x Corinthians ? 28ª rodada do Campeonato Brasileiro



Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 21h30



Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)