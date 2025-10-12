Fluminense busca alcançar marca de 100 gols na temporada
O Fluminense pode chegar à marca de 100 gols no ano de 2025 nos próximos dias. Isso porque o Tricolor tem 96 gols anotados na atual temporada e ainda pode fazer de 14 a 16 jogos. Esse número varia porque depende de eliminar o Vasco na semifinal da Copa do Brasil.
Para quem acha que é fácil conseguir isso para um grande clube, no ano passado o próprio Fluminense não conseguiu superar 100 gols. Anotou 73 tentos em 67 partidas.
Em 24 temporadas neste século, contando de 2001 para cá, em nove ocasiões o time tricolor ficou com menos de 100 gols. Por isso, a marca é muito comemorada internamente.
Agenda do Fluminense
O feito deve acontecer no Maracanã, onde serão os próximos quatro jogos do time. Na próxima quinta-feira, há o duelo com o Juventude, que luta contra o rebaixamento, às 21h30 (de Brasília).
No dia 20, segunda-feira da próxima semana, está previsto o clássico contra o Vasco, que, mesmo tendo o mando de campo, decidiu mandar a partida no Maracanã. Em seguida, o clube disputará o confronto com o Internacional no dia 25 de outubro.
O Fluminense fecha a sequência em casa no dia 29 de outubro, quando vai duelar com o Ceará em confronto remanejado do primeiro turno por conta dos compromissos do Tricolor pelo Super Mundial de Clubes.