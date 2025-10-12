Flamengo mira renovação com Filipe Luís apesar de interesse europeu
A diretoria do Flamengo tem interesse na renovação de contrato com o técnico Filipe Luís. No entanto, o assunto não é considerado urgente e não será tratado neste momento no Ninho do Urubu. O treinador tem vínculo com o clube somente até o dia 31 de dezembro deste ano.
A prioridade do Flamengo é manter o foco nas competições que está disputando. Mesmo sabendo que Filipe Luís tem mercado fora do país, o treinador tem o desejo de permanecer na Gávea. O assunto será conduzido pelo próprio presidente do clube, Luiz Eduardo Bap.
Sob o seu comando, o Rubro-Negro segue na briga pelos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores.
No Flamego, o treinador ganhou neste ano o Campeonato Carioca e a Supercopa do Brasil. Na última temporada, também faturou a Copa do Brasil.
Agenda do Flamengo
Próximos jogos
- Jogo: Botafogo x Flamengo
- Data e horário: 15/10 (quarta-feira) | 19h30 (de Brasília)
- Torneio: Campeonato Brasileiro
- Local: Estádio Nilton Santos
- Jogo: Flamengo x Palmeiras
- Data e horário: 19/10 (domingo) | 16h (de Brasília)
- Torneio: Campeonato Brasileiro
- Local: Maracanã