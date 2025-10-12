Ex-Corinthians brilha, Novorizontino vence o Operário e entra no G4 da Série B

Neste domingo, o Novorizontino venceu o Operário-PR por 3 a 0, em jogo válido pela 32ª rodada da Série B do Brasileiro, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi. Ex-Corinthians, Lucca foi responsável por dois gols e uma assistência.

Situação da tabela

Com 53 pontos, o Novorizontino entra no G4 da Série B e pode terminar a rodada na vice-liderança. O Operário-PR, por sua vez, é o 13º colocado, com 39 pontos.

? Resumo do jogo

?NOVORIZONTINO 3 x 0 OPERÁRIO?

? Competição: Série B do Campeonato Brasileiro



?? Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte-SP



? Data: 12 de outubro de 2025 (domingo)



? Horário: 16h00 (de Brasília)

Gols

? Lucca, aos 20? do 2ºT (Novorizontino)

? Lucca, aos 31? do 2ºT (Novorizontino)

? Jean Irmer, aos 42? do 2ºT (Novorizontino)

Como foi o jogo

O Operário-PR teve a chance de marcar o primeiro aos 20 segundos do segundo tempo. O árbitro apontou pênalti após falta em Ademílson, mas ele mesmo foi para a cobrança e acertou a trave.

Após 20 minutos, o Novorizontino conseguiu inaugurar o placar. Matheus Frizzo finalizou cruzado e Lucca estava atento para completar. Aos 31, César Martins tocou de cabeça na pequena área e Lucca novamente empurrou para o fundo das redes.

No final do jogo, aos 42 minutos, Lucca recebeu na esquerda, invadiu a área e tocou para Jean Irmer anotar o terceiro gol da equipe mandante.

Próximos jogos

Novorizontino

Jogo: Amazonas x Novorizontino

Data e horário: 17/10 (sexta-feira) | 20h (de Brasília)

Torneio: Série B do Campeonato Brasileiro

Série B do Campeonato Brasileiro Local: Arena da Amazônia, em Manaus-AM

Operário