Ex-Corinthians brilha, Novorizontino vence o Operário e entra no G4 da Série B

12/10/2025 18h29

Neste domingo, o Novorizontino venceu o Operário-PR por 3 a 0, em jogo válido pela 32ª rodada da Série B do Brasileiro, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi. Ex-Corinthians, Lucca foi responsável por dois gols e uma assistência.

Situação da tabela

Com 53 pontos, o Novorizontino entra no G4 da Série B e pode terminar a rodada na vice-liderança. O Operário-PR, por sua vez, é o 13º colocado, com 39 pontos.

? Resumo do jogo 

?NOVORIZONTINO 3 x 0 OPERÁRIO?

? Competição: Série B do Campeonato Brasileiro

?? Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte-SP

? Data: 12 de outubro de 2025 (domingo)

? Horário: 16h00 (de Brasília)

Gols

  • ? Lucca, aos 20? do 2ºT (Novorizontino)

  • ? Lucca, aos 31? do 2ºT (Novorizontino)

  • ? Jean Irmer, aos 42? do 2ºT (Novorizontino)

Como foi o jogo

O Operário-PR teve a chance de marcar o primeiro aos 20 segundos do segundo tempo. O árbitro apontou pênalti após falta em Ademílson,  mas ele mesmo foi para a cobrança e acertou a trave.

Após 20 minutos, o Novorizontino conseguiu inaugurar o placar. Matheus Frizzo finalizou cruzado e Lucca estava atento para completar. Aos 31, César Martins tocou de cabeça na pequena área e Lucca novamente empurrou para o fundo das redes.

No final do jogo, aos 42 minutos, Lucca recebeu na esquerda, invadiu a área e tocou para Jean Irmer  anotar o terceiro gol da equipe mandante.

Próximos jogos

Novorizontino

  • Jogo: Amazonas x Novorizontino

  • Data e horário: 17/10 (sexta-feira) | 20h (de Brasília)

  • Torneio: Série B do Campeonato Brasileiro 

  • Local: Arena da Amazônia, em Manaus-AM

Operário

  • Jogo: Operário x Volta Redonda

  • Data e horário: 19/10 (domingo) | 16h (de Brasília)

  • Torneio: Série B do Campeonato Brasileiro 

  • Local: Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa-PR

